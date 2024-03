Serie C NOW 32esima giornata Crotone ancora sconfitto anche contro la penultima Monterosi in seguito ad una pessima prestazione

Monterosi Tuscia 1

Crotone 0

Marcatori: 46° Eusepi

Monterosi Tuscia (4-4-2): Forte, Gavioli (Frediani), Piroli, Sini, Bittante, Mbende, Scarsella (Verde), Parlati, Gori, Vano (Rossi), Eusepi. All. Scazzola

Crotone (3-5-2): Valentini, Rispoli (Leo), Battistini, Loiacono, Giron (Crialese), Zanellato, Vitale (Felippe), Tribuzzi (Bruzzaniti), Gomez. D’Ursi, Tumminello (Comi). All. Baldini

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Ass. Francesco Romano di Isernia – Daniel Cadirola di Milano

Quarto giudice a bordo campo: Marco Aurisano di Campobasso

Ammoniti: Gori, Vano, Sini, Gomez

Angoli: 9 a 6 per il Crotone

Recupero: 3 e 5 minuti

Vedere giocare il Crotone c’è da domandarsi in quale categoria milita. Accumulare dieci sconfitte, l’ultima contro una squadra penultima in classifica senza crearle difficoltà, quale futuro attende la squadra di mister Baldini a proposito dei play-off nelle prossime sei partite? Non essere riuscito a rimontare il gol subito al quarantaseiesimo la dice tutta sul valore tecnico della squadra.

Nessun altro risultato oltre la vittoria avrebbe potuto diradare le nube della polemica addensatesi nel corso della settimana in casa del Crotone. La mancata conquista dei tre punti e la prestazione dei pitagorici saranno gli argomenti che si commenteranno pensando al percorso futuro che potrà fare la squadra fino al termine della stagione. Altro evento: qualche giocatore che difficilmente rivedremo in campo e non per motivi tecnici o fisici, farà ancora parte del quotidiano discutere. Contro il Monterosi, penultimo in classifica, reduce dalla pesante sconfitta (5-1) subita la precedente giornata in trasferta in quel di Picerno, gli squali accumulano la quarta sconfitta sotto l’egida del tecnico Baldini ed avviene lontano dallo Scida. L’indisponibilità di alcuni difensori, tra cui lo squalificato Bove, non hanno penalizzato la qualità del reparto basso. Mister Baldini ha optato per il debutto del portiere Valentini, ex Pro Vercelli, da un anno nessuna partita ufficiale, ma conosciuto ai tifosi pitagorici per essere stato avversario in serie B con tre diverse squadre. In sua copertura Rispoli a destra, Battistini e Loiacono centrali, Giron a sinistra. Linea mediana con il rientrante Vitale insieme a Zanellato, Tribuzzi, D’Ursi. Prima linea con Gomez e Tumminello, di nuovo in campo dopo alcune assenze. Fuori Dini, Leo, Gigliotti, Felippe, Comi, Bruzzaniti. Il tutto per un assetto tattico prevalentemente 4-4-2. Nessuno ha elevato la qualità delle giocate. Squadra poco compatta e timida di fronte agli avversari. Locali con una sola novità rispetto alla precedente formazione. Dentro Mbende in sostituzione di Crivello sono riusciti a contrastare gli squali e conquistare il successo.

Calcio d’avvio da parte del Crotone e da parte degli squali giocate troppo prevedibili che non creano alcun problema agli avversari. Nessun tiro in porta da parte degli attaccanti Gomez e Tumminello. Fascia sinistra completamente inoffensiva dove Tribuzzi non è mai riuscito ad effettuare alcun cross nell’area avversaria. L’assenza di un uomo capace di dare ordine e impostare le giocate in ripartenza manca nel Crotone. Le uniche occasioni da gol a favore del Monterosi al tredicesimo minuto con Scarsella che da dentro l’area calcia il pallone in diagonale mandandolo di poco a lato. In pieno recupero ci pensa Eusepi a

Portare in vantaggio la propria squadra con un gol realizzato tutto indisturbato. La ripresa un continuo cambio di uomini senza riuscire a cambiare il risultato. È tempo di pensare alla prossima stagione. L’attuale per il Crotone è già terminata.