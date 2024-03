Incidente a Mottola: morti una trentenne e due ventenni

In un incidente stradale all’altezza di Mottola (Taranto) lungo la Statale 100 sono morte 3 persone e altre tre sono rimaste ferite. Nell’impatto frontale sono rimaste coinvolte una Bmw di grossa cilindrata e una Pegeout.

Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l’impatto è stato mortale. Si tratta di una donna di 31 anni e due giovani di 23 anni. I tre feriti invece, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale al Santissima Annunziata di Taranto. Si tratta di un’intera famiglia composta da padre, madre e una bimba che secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.