Trasporto per anziani – ricoveri o accompagnamento

Il servizio di trasporto per anziani è considerato molto importante non solo dalle persone che ne usufruiscono, e sono tantissime, ma anche dalle loro famiglie, che altrimenti non saprebbero come fare in certi casi per poter aiutare delle persone anziane che vivono a casa con loro, o che comunque sono importanti e fanno parte della loro famiglia, anche se non sotto lo stesso tetto come per esempio zii o nonni.

Naturalmente nel caso specifico stiamo facendo riferimento a dei servizi privati messi a disposizione da varie agenzie di assistenza domiciliare, e che saranno inclusi in un eventuale pacchetto di assistenza.

Ma soprattutto mettono a disposizione un personale qualificato che assisterà queste persone durante il trasporto, garantendo loro comfort e sicurezza.

Si tratta di servizi che a volte sono messi a disposizione anche da organizzazioni no profit e di volontariato, e che vengono offerti a dei prezzi molto bassi, o addirittura gratuiti, perché dipendono dal caso specifico.

Inoltre esistono le aziende di trasporto specializzate al cui interno lavorano autisti qualificati, ma soprattutto hanno dei veicoli che sono attrezzati per poter soddisfare le esigenze delle persone anziane, e che includono per esempio rampe di accesso e sedie a rotelle, utili per quelle persone che hanno problemi di mobilità, o addirittura hanno una forma di disabilità, oltre che sedili confortevoli.

Sono tanti i motivi che possono spingere queste persone anziane o i loro familiari a contattare queste imprese come quando per esempio c’è bisogno di una visita medica e magari questa persona anziana non saprebbe come andarci perché ha difficoltà a spostarsi autonomamente e non c’è nessuno che la può accompagnare in macchina.

Mentre in questo caso un autista qualificato non solo accompagnerà la persona anziana in un ospedale o in una clinica, o un laboratorio, ma poi la riaccompagnerà a casa, assicurandosi che arrivi puntuale e senza nessun rischio per la sua salute.

Un altro motivo per il quale potrebbe essere utile contattare una di queste realtà riguarda il fatto di poter dare la possibilità a queste persone anziane di partecipare a varie attività sociali, ad eventi culturali o a incontri con gli amici, per evitare che stiano sempre a casa.

Fattori che influenzano il preventivo di questo servizio dedicato agli anziani

Soprattutto quando ci si approccia per la prima volta a questo servizio è chiaro che le persone anziane coinvolte, nonché le loro famiglie, la prima cosa che vorrebbero sapere riguarda le tariffe: per avere questa risposta basterà contattare queste realtà telefonicamente o anche per e-mail, chiedendo loro di inviare dei preventivi molto dettagliati con le varie voci di spesa.

Le variabili sono tante come per esempio la lunghezza del percorso da coprire, ma anche la durata del servizio e cioè il tempo impiegato tra andata e ritorno per accompagnare questa persona.

E poi bisogna considerare che in certi casi ci sarà bisogno di alcuni servizi aggiuntivi, che faranno aumentare il prezzo, e che andranno discussi nei dettagli per non avere brutte sorprese.