San Giorgio a Liri. Cade dal compattatore durante raccolta rifiuti: morto Bruno Vincenzo Di Norcia

Le morti sul lavoro in Italia sono pressoché quotidiane. Sembra di stilare un bollettino di guerra. Nel Frusinate ha perso la vita Vincenzo Di Norcia, 60 anni. L’operaio è caduto dal compattatore della raccolta differenziata. Per l’uomo di San Giorgio a Liri non c’è stato nulla da fare.

La vittima, Bruno Vincenzo Di Norcia, è un dipendente della società che si occupa della raccolta rifiuti. Attorno alle 14 di mercoledì, mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti è caduto dal mezzo ed è morto. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Pontecorvo. La salma è a disposizione della procura di Cassino.

Bruno Vincenzo Di Norcia lascia moglie e due figli. Sconvolta l’intera comunità. “Mi stringo alla famiglia per l’improvvisa e dolorosa perdita” ha dichiarato il sindaco Francesco Lavalle. “Bruno era un bravissimo uomo, da anni lavorava nel settore raccolta rifiuti, una persona per bene, un operaio volenteroso. La notizia della sua improvvisa scomparsa ci ha lasciato tutti nel più profondo dei dolori. A nome mio e dell’amministrazione porgiamo le più sentite condoglianze per la perdita”.