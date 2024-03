Amadeus non ci sarà sul palco dell’Ariston nel 2025?

Tra smentite e mezze conferme più di qualcosa si muove in vista del Festival di Sanremo. A viale Mazzini c’è stato un incontro con Amadeus. Ufficialmente non per parlare del Festival di Sanremo 2025. Il popolare showman ha confermato in diretta dall’amico Fiorello di essere stato contattato dalla Rai. “Loro non mi hanno chiesto di Sanremo 2025, non lo rifaccio il Festival”. “In realtà mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una Prima serata io e te, gli Amarello”.

Amadeus non ci sarà quindi sul palco dell’Ariston nel 2025? Chissà… Italia Oggi aveva comunicato che, nonostante l’annunciato commiato dal Festival, il conduttore aveva accettato la proposta della Rai per la conduzione delle prossime due edizioni. La Rai si è affrettata a smentire il quotidiano, ma tutto rimane in evoluzione. “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”.