Zilli: a Osoppo opere valorizzano forte e rivellino

“La Regione è attenta agli investimenti che possono valorizzare il territorio in chiave turistica e di maggiore vivibilità. A questo mirano le opere in progettazione o in cantiere nel Comune di Osoppo a cominciare dalla qualificazione del compendio del forte e del rivellino restituiti alla città nel loro pieno fascino storico e naturalistico”. Questo, in sintesi, il commento dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della visita istituzionale svolta a Osoppo dove ha incontrato il sindaco Luigino Bottoni e alcuni amministratori della Giunta comunale.

“È stata una visita proficua che ha restituito una panoramica su tutti gli investimenti e le opere pubbliche in corso, con un focus particolare sul futuro del parco del rivellino e del forte: un monumento nazionale che può costituire una meta ambita dalle migliaia di ciclisti che transitano lungo la vicina ciclovia Alpe Adria, una vera autostrada del turismo lento. L’area si presta ad accogliere eventi anche di matrice sportiva e di intrattenimento con un bacino di interesse che abbraccia gran parte della pedemontana”. Tra gli argomenti trattati anche la necessità di ampliamento del cimitero e il rafforzamento di alcuni servizi indispensabili allo sviluppo e alla vitalità crescente della cittadina osovana.