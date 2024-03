Attività a Milano da fare in Primavera

Milano è una città multiculturale, centro della moda e dell’economia del Paese. Il capoluogo della Lombardia è attualmente una delle città più dinamiche non solo d’Italia ma di tutta l’Europa.

La presenza numerosa di grandi aziende, brand di successo, atelier di alta moda, università prestigiose, rendono Milano una delle tappe principali per chi ha intenzione di studiare o di fare carriera. Non a caso, sempre più persone sono alla ricerca di un appartamento oppure di una camera in affitto a Milano in cui trasferirsi.

Godersi l’aria aperta

Dopo aver trovato una camera in affitto a Milano, è bene informarsi su cosa fare per intrattenersi durante le giornate primaverili. Durante questa stagione, infatti, anche Milano fiorisce, ed offre luoghi incantevoli dove rilassarsi, tinti da fiori colorati di ogni tipo.

Tra i posti più belli c’è Piazza Tommaseo, con i suoi alberi di magnolie rosa e bianche, e la Basilica di Santa Eufemia, adornata da rami di pruno violacei. I pruni si trovano anche presso l’ex Parco delle Basiliche, ad oggi rinominato Parco Papa Giovanni Paolo II, assieme ad altri fiori colorati, mentre Parco Sempione custodisce un boschetto di camelie che conduce lungo un sentiero ricco di sfumature floreali. Anche Via Lincoln, denominata la Burano Milanese, merita una visita, non solo per le sue case colorate ma anche per tutti i fiori che le circondano.

Guardare Milano dall’alto

Un altro tour da fare durante la stagione primaverile è quello attraverso i luoghi che permettono di ammirare la città dall’alto, come ad esempio le terrazze del Duomo.

Salendo più di 250 gradini o prendendo un ascensore, è possibile raggiungere il tetto calpestabile della cattedrale gotica, ed ammirare un panorama in grado di lasciare a bocca aperta. Un’alternativa per ammirare la Madonnina, simbolo di Milano, è la terrazza de La Rinascente, dove è possibile sorseggiare anche un buon cocktail.

C’è, poi, la Torre Branca a Parco Sempione, dotata di un ascensore che permette di raggiungere il belvedere, da cui guardare l’Arco della Pace dall’alto in basso.

Partecipare alla festa dei fiori e dei sapori sul Naviglio Grande

Ad aprile e ottobre, per due domeniche all’anno, si tiene la manifestazione “Fiori e sapori sul Naviglio Grande”. Si tratta di un evento che ospita florovivaisti provenienti da tutto il Paese, e durante la quale è possibile partecipare a laboratori artistici e gastronomici.

Questa festa è imperdibile per gli amanti del verde, ma è anche un’occasione per fare una passeggiata tra i fiori e consumare prodotti a km 0, realizzati dai piccoli produttori locali, tra cui conserve sia dolci che salate e buon vino.

Partecipare alla Milano Fashion Week

Milano è rinomata per essere la città della moda, anche grazie alla cosiddetta settimana della moda, durante la quale si tengono le sfilate dei marchi più importanti. Ovviamente, prendere parte alla fashion week non è così semplice, perché gli inviti sono rivolti prevalentemente agli esperti del settore e agli influencer.

Tuttavia, durante questa settimana è possibile vivere la città in modo diverso dal solito, grazie alle conferenze, alle mostre e agli eventi aperti al pubblico e ai quali è possibile accedere anche gratuitamente. Ogni anno il programma è differente, e dipende anche da ciò che organizzano i diversi stilisti. Ad ogni modo, una passeggiata a via Napoleone durante questo periodo è immancabile.