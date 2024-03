Arredi italiani per negozi, uffici e magazzini? Su Castellani Shop centinaia di opzioni, sinonimo di qualità ed eccellenza

Dalle scrivanie operative alle scaffalature metalliche, dai banchi da lavoro all’armadio spogliatoio salva spazio. Esplorando la proposta di Castellani Shop, accessibile in qualche istante all’indirizzo www.castellanishop.it, i clienti incontrano un ampio ventaglio di soluzioni d’arredo, progettate per fornire una risposta puntuale alle necessità di uffici, magazzini, imprese e negozi. L’e-commerce è espressione della celebre azienda Castellani .it Srl, prestigioso punto di riferimento sull’intero panorama nazionale, con un’esperienza di oltre sessant’anni.

L’offerta di Castellani Shop, ampia e costantemente aggiornata, include una ricca selezione di articoli, capaci di impreziosire ogni ambiente professionale e di renderlo immediatamente più efficiente. Si tratta di soluzioni durevoli, certificate e di qualità 100% Made in Italy, come testimoniato dal MUN (Marchio Unico Nazionale).

Oltre alla qualità dei prodotti, Castellani Shop si distingue per la sua capacità di offrire servizi unici e personalizzati. Dalle spedizioni sempre gratuite, indipendentemente dall’importo speso, alla possibilità di richiedere la progettazione del proprio spazio lavorativo, grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico Interno. Senza scordare, poi, che è anche prevista l’opportunità di acquistare allestimenti completi per negozi.

L’intero catalogo digitale si distingue per l’applicazione di prezzi convenienti. Il merito? È del rapporto diretto che l’impresa instaura con i propri clienti, senza alcun intermediario. Quanti, invece, desiderano scoprire le promozioni più competitive del momento, non potranno che apprezzare le apposite sezioni “Outlet” e “Fuori Tutto” implementate online.

In più di sessant’anni di attività, l’azienda ha ricevuto importanti riconoscimenti, che l’hanno resa un autentico punto di riferimento nel settore in tutto il territorio nazionale. Per cominciare, figura nella selezione delle PMI Innovative, grazie all’impegno posto in ambito di ricerca e sviluppo e alla preparazione del proprio team.

Non solo. L’e-commerce ha ricevuto l’ambito Sigillo Netcomm, che testimonia il rispetto delle buone norme online, e fa parte della classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23″. Redatta da Corriere della Sera e Statista, include le eccellenze del settore.

Acquistando online, gli utenti approfittano di spedizioni rapide, sempre a costo zero ed effettuate da corrieri dedicati. PayPal, carta di credito e bonifico bancario sono invece le modalità di transazione previste, sinonimo di sicurezza e massima trasparenza.

Nell’eventualità di dubbi, bisogno di assistenza durante la fase di selezione o di informazioni extra sugli articoli, è attivo un qualificato servizio di customer care, sempre pronto a risolvere ogni dubbio. È fruibile, infine, tramite numero telefonico, chat online, indirizzo e-mail e WhatsApp Business.