Mantova. Fast Cars & Superstar è il nuovo singolo di Cristian Marchi feat. Reverend Haus

Da venerdì 8 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Fast Cars & Superstar”, il nuovo singolo di Cristian Marchi feat. Reverend Haus già disponibile sulle piattaforme digitali dal 22 dicembre 2023.

Il brano “Fast Cars & Superstar” cattura perfettamente l’inconfondibile sonorità di Cristian Marchi, rimanendo fedele al suo marchio distintivo. La canzone presenta la voce potente di Reverend Haus, dj, produttore e vocalist di Los Angeles, che aggiunge un tocco speciale a questa traccia. Insieme, hanno creato un brano che definiremmo un “killer del dancefloor”, pensato per tutti coloro che amano immergersi nella vita notturna luccicante dei club, passare notti indimenticabili nei locali e partecipare a feste scatenate, dove belle ragazze arrivano come delle vere e proprie superstar a bordo di auto velocissime, per ballare al ritmo dei party più esaltanti in discoteca.

“È praticamente impossibile restare immobili una volta che questo coinvolgente beat inizia a suonare!”, commenta Cristian Marchi.

Biografia

Cristian Marchi è un noto DJ e produttore discografico italiano, nato a Mantova nel 1976.

La sua carriera musicale ha inizio alla fine degli anni ’90 e, grazie alla sua ecletticità musicale e alla sua capacità di mixare differenti generi musicali, ha rapidamente guadagnato popolarità in Italia e poi all’estero, grazie alla sua discografia.

Tra i suoi singoli più noti, si possono citare i brani “Love Sex American Express”, “We Are Perfect”, “Feel The Love”, “I Got You”, “I Got My Eye On You”, “Let’s Fuck”, “Check Out da Bass”,“Your Loving Arms”, “Baker Street”, “The Creeps”, “Shout It Out” che gli hanno valso la conquista di importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Tra i suoi remix più importanti “Deep Swing – In The Music”, “Dj Gollum – All The Things She Said”, “The Kolors – ITALODISCO”.

Abile comunicatore, sempre attento al cambiamento, ma con uno stile che lo rappresenta, sicuramente mentore e ispirazione per moltissimi Dj’s della nuova generazione.

La sua versatilità artistica e passione per la musica lo hanno reso uno dei DJ più apprezzati del suo genere, e si esibisce nei club, eventi, festival italiani ed internazionali da 30 anni. Collabora a campagne di comunicazione con i brand (fashion, food, automotive, ecc.).

