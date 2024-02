Ieri il commiato dell’Ambasciatore dell’India in Italia, dr. Neena Malhotra

ROMA – Durante il ricevimento di commiato, offerto in onore dell’Ambasciatore dell’India in Italia Dr. Neena Malhotra, il Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia “Italia – India”, ha offerto all’illustre ospite un volume sull’Ambasciata d’Italia in India pubblicato in occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e India.

Curato dall’Ambasciatore Gaetano Cortese nell’ambito della prestigiosa Collana dell’Editore Carlo Colombo di Roma dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, il libro si apre con una prefazione dell’Ambasciatore d’Italia a New Delhi, Vincenzo de Luca, e con un indirizzo di saluto dell’Ambasciatore dell’India in Italia dr. Neena Malhotra.

L’autore ripercorre la storia della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in India e si sofferma soprattutto sulle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, ripercorrendo le visite di Stato ed ufficiali dei rispettivi Presidenti della Repubblica, dei Capi di Governo e dei Ministri degli Affari Esteri.

Corredato da immagini provenienti dall’archivio storico della Presidenza della Repubblica e dall’archivio fotografico dell’Agenzia ANSA, il volume raccoglie anche una serie di interventi di particolare rilevanza, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciato alla XVI Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia, e il contributo del Professore Francesco Perfetti, Professore di Storia Contemporanea presso la LUISS Guido Carli di Roma intitolato “Alla scoperta dell’India e della sua civiltà: Tagore e Gandhi in Italia”.