Cessione Vodafone Italia: trattative esclusive con Swisscom AG

Vodafone Group Plc (“Vodafone”) – in una nota stampa – afferma di prendere atto delle “recenti speculazioni dei media” e “conferma di essere in trattative esclusive con Swisscom AG (“Swisscom”) per una potenziale vendita di Vodafone Italia a Swisscom, per un corrispettivo in cash”.

“A condizione che sia definito un accordo contrattuale vincolante per la transazione, le parti hanno concordato che Swisscom acquisirebbe Vodafone Italia per un enterprise value di 8 miliardi di euro su base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momenti della chiusura della transazione. L’entreprise value rappresenta un multiplo di circa 26x sul consensus per l’OpFCF del FY24 e di circa 7,6x sul consensus per l’Adjusted EBITDAaL del FY24”.

“Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone. Non c’è alcuna certezza che venga concordata una transazione. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno”.