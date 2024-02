Da oggi in vendita i tagliandi validi per assistere a Catania-Monterosi Tuscia

Mercoledì 28 febbraio, alle ore 10.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Monterosi Tuscia, valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 3 marzo alle ore 14.00.

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online, su TicketOne.it, ed in tutte le rivendite autorizzate.

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-MONTEROSI TUSCIA – 03/03/2024 – Ore 14.00

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 14

Tribuna B € 25

Tribuna A € 35

Tribuna Elite € 60

Settore Ospiti € 14

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo [email protected] entro le ore 14.00 di giovedì 29 febbraio.

In caso di disponibilità, il mittente riceverà il titolo d’accesso in formato .pdf.

•⁠ ⁠I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.