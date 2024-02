Badante convivente h 24 – contratto e obblighi/doveri

Dopo un determinato numero di anni di vita, senza alcun dubbio, è possibile ottimizzare il proprio stato qualora si ricevesse l’aiuto da qualche persona capace di dare una mano a trascorrere le proprie giornate in modo più agevole e più tranquillo. Per ottenere delle indicazioni a riguardo, occorre rivolgersi ad una ditta che svolge il lavoro di procurare una badante convivente h 24. Questa tipologia di ditta è specializzata ad assumere badanti. Il badante si presenta come un professionista, di entrambe i sessi, il quale si dedica alle famiglie che necessitano di un aiuto in casa per assistere gente anziana, malata oppure disabile. Si può affermare che il requisito essenziale che accomuna la gente che assiste un badante, di sicuro risulta l’assenza globale di autonomia. Appare chiaro che sia fondamentale avere la possibilità di essere autosufficienti ed autonomi, però in certi casi non è consentito dalle situazioni che la propria esistenza propina. Infatti, di certo potrebbe accadere che certa gente non abbia più la capacità di agire da sola come poteva fare prima, ed abbia la necessità di un’assistenza, non solo sotto l’aspetto della routine di ogni giorno, ma anche sotto l’aspetto fisico. Quotidianamente si deve eseguire, oltre ciò che spetta alla testa, una sequenza di mansioni che riguardano il corpo, ed in particolar modo, una situazione di gracilità è probabile che dia, alla gente, la percezione di non essere tanto protetta nel momento in cui vive da sola in una città di grandi dimensioni, che, in effetti, contiene qualsiasi cosa. Allora si può entrare in contatto con un badante per capire il da farsi, e se è il caso che esso inizi a lavorare nell’appartamento di questo individuo, attuando, addirittura, il sistema della coabitazione, che di frequente risulta il genere di contratto che riscuote più consensi

Cosa implica la coabitazione con il badante

Se si accetta di vivere insieme ad un badante, ci si mette nelle condizioni di dover fornire vitto ed alloggio alla persona che dovrà affiancare l’anziano senza autonomia. Pertanto si sta parlando di un professionista che probabilmente può avere bisogno di un’intera sequenza di oneri che occorrerà assolvere, e ciò include perfino la gestione dell’appartamento e delle aree in cui abita lo stesso individuo. Quando manca la percentuale più alta di autonomia, si può confermare che il badante convivente può diventare, in effetti, un punto di riferimento per il genere di esistenza del suo paziente. Il quale probabilmente non è più in grado di eseguire, da solo, i movimenti essenziali per l’igiene personale. In secondo luogo sussistono ulteriori incombenze che è necessario svolgere lontani dall’abitazione. Ovvero recarsi dal dottore a ritirare le medicine e le ricette, andare per negozi a fare acquisti oppure alla posta per saldare le bollette. Praticamente si deve essere sinceri ed ammettere che il badante risulta un elemento imprescindibile, pure per il motivo che gli si mette nelle sue mani l’esistenza di un individuo diversamente abile, e allo stesso modo tutto ciò che lo riguarda. Per ciò è indispensabile che sia un professionista che abbia, oltre le credenziali, una preparazione idonea. Ed ecco perché la fiducia può rivelarsi un fattore fondamentale nel momento in cui si deve assumere un badante convivente, il quale rimarrà costantemente nello stesso appartamento dell’individuo che dovrà sostenere e proteggere perfino da probabili complicazioni che potrebbero svilupparsi all’interno dell’appartamento, come ad esempio incidenti in casa oppure da ulteriori circostanze, come potrebbe accadere nel caso in cui qualche delinquente lo dovesse prendere di mira.