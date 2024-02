Regionali Sardegna: si sono recati alle urne 758.252 votanti su 1.447.753 elettori

Tutto pronto in Sardegna per lo spoglio elettorale. Al via alle 7 di lunedì, dovrebbe terminare attorno alle 19. Le elezioni regionali hanno fatto registrare un’affluenza in lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni regionali. La percentuale dei votanti è del 52,4% contro il 53,09% del 2019. Nella sola città di Cagliari ha votato il 55,32%. In termini assoluti si sono recati alle urne 758.252 votanti su 1.447.753 elettori.

Per la carica di presidente della Regione ci sono quattro candidati: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da 5 liste, Alessandra Todde per il campo largo Pd-M5s che raggruppa 10 liste e Paolo Truzzu del centrodestra con 9 liste.