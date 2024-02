Mesagne. Morti in un incidente stradale Matilde Chionna e Matteo Buccoliero

Tragedia dopo la partita di pallavolo disputatasi ad Oria, gara valida per il campionato regionale di serie D contro il Monopoli. Al termine della gara, Matilde Chionna e Matteo Buccoliero si erano ricongiunti per rientrare a casa. Ma lungo la provinciale che collega Mesagne con Torre Santa Susanna è avvenuto l’incidente mortale.

Le vittime sono Matteo Buccoliero, 20 anni, residente a Sava, figlio del magistrato Mariano Buccoliero, e l’amica che era seduta al suo fianco, in auto, Matilde Chionna, 17 anni di Latiano. L’incidente mortale è consumato a pochi chilometri dall’ingresso del paese in cui viveva la ragazza. La coppia di amici era a bordo di una Fiat Punto. Procedevano con direzione Mesagne.

All’altezza di contrada Crepacane, a poche centinaia di metri dalla rotatoria della circonvallazione, l’auto si è scontrata con una Bmw 320. Alla guida un uomo di 32 anni di Erchie. L’impatto è stato violentissimo. La Fiat Grande Punto è stata sbalzata fuori dal manto stradale. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il cuore di entrambi. Ma non c’è stato nulla da fare. I corpi sono stati trasportati a tarda ora presso l’obitorio dell’ospedale Perrino di Brindisi, struttura in cui è stato accompagnato anche il conducente della Bmw, uscito quasi del tutto illeso dall’abitacolo. È stato sottoposto a tutti gli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Il pm di turno presso la Procura brindisina ha aperto un fascicolo d’indagine in cui verrà iscritto, a breve, il nome del conducente della Bmw come atto dovuto in vista degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.