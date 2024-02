Crotone. Incidente sulla 107: morti Lorenza Aloisio e Pietro Riolo

Lorenza Aloisio, 33 anni, e Pietro Riolo, 44 anni, sono morti sul colpo in un brutto incidente stradale lungo la strada statale 107 all’altezza della contrada Brasimato, periferia nord di Crotone. Pietro Riolo era alla guida della sua Fiat Grande Punto quando si è scontrato con la Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiavano una mamma e una figlia di Rocca di Neto, che procedevano nella direzione opposta. Per Lorenza Aloisio e Pietro Riolo non c’è stato nulla da fare. Le due donne ferite sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorse dai sanitari del 118 che hanno portato le donne all’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale, diretti dal commissario capo Giovanni Matalone. Lorenza Aloisio e Pietro Riolo frequentavano la scuola di ballo “Alma Cubana”. Erano andati in Sila per partecipare al “Salsila”. Lui lavorava in una palestra come personal trainer, lei in un mercatino dell’usato.