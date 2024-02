Il 2024 è l’anno delle elezioni europee

Le elezioni europee 2024 caratterizzeranno questo anno politicamente. Il voto comunitario si terrà domenica 9 giugno in Italia. In totale i cittadini europee saranno chiamati a eleggere i 720 eurodeputati che compongono il Parlamento europeo, con ciascun Paese che adotterà un proprio sistema di voto: in Italia per esempio la legge elettorale delle elezioni europee è proporzionale con una soglia di sbarramento al 4%.

I sondaggi per le elezioni europee 2024 sono molto complessi. Tuttavia gli istituto di sondaggistica elettorale ha realizzato una proiezione di come sarebbero suddivisi i seggi a Bruxelles e Strasburgo. In base ai sondaggi, alle prossime elezioni europee ci dovrebbe essere una crescita dei due gruppi di destra Ecr (che fa riferimento a Giorgia Meloni) e di Id (di cui fa parte Matteo Salvini), ma la “maggioranza Ursula” (Popolari, Socialisti e Liberali) manterrebbe una solida maggioranza.

Ciascuna Nazione eleggerà un numero di eurodeputati in proporzione alla propria popolazione. La Germania ne porterà a Bruxelles 96 mentre Malta solo 6. Queste invece sarebbero le variazioni di seggi rispetto all’attuale composizione del Parlamento europeo.

L’Italia andrà ad eleggere 76 europarlamentari, un numero inferiore solo a quello di Germania e Francia. Rispetto alle elezioni europee del 2019, sarebbero stabili Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Frenata della Lega che 5 anni fa ha eletto 28 eurodeputati, un crollo che favorisce Fratelli d’Italia che così passerebbe da 5 a 25 seggi.