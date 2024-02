Cosa fa un’agenzia di investigazioni

Se pensiamo a un’agenzia investigativa, spesso ci vengono in mente quelle dei romanzi o dei film polizieschi, avvolgendosi di un velo misterioso e sofisticato.

Ciò che non sappiamo però è che queste sono reali organizzazioni professionali e legalmente autorizzate, presenti anche in Italia e che hanno modo di operare in alcuni contesti specifici.

Contrariamente alla percezione comune, le agenzie investigative non sono esclusive alla criminalità, ma offrono una vasta gamma di servizi personalizzati per privati e aziende, garantendo riservatezza e affidabilità.

Tali servizi il più delle volte includono investigazioni personali e familiari, indagini aziendali e industriali, verifiche di antecedenti e altro ancora. L’obiettivo principale è risolvere gli incarichi con la massima discrezione e professionalità, garantendo risultati affidabili e personalizzati.

Investigazioni private e familiari: in cosa consistono

Tra i servizi offerti da un’agenzia investigativa, rientrano quelli in relazione a diverse problematiche in ambito familiare e privato.

Ad esempio, possono essere svolte indagini in merito alla fedeltà coniugale, la determinazione o revisione dell’assegno di mantenimento, il controllo di minori per garantirne la sicurezza o quelle su potenziali partner per verificare l’affidabilità.

Utilizzando tecniche e tecnologie all’avanguardia, gli investigatori hanno modo di accertare l’identità degli individui sotto indagine e verificare le informazioni fornite dai soggetti coinvolti, fornendo dettagli accurati e rilevanti.

Inoltre, possono essere condotti accertamenti approfonditi per sospetti di infedeltà coniugale, raccogliendo prove legalmente valide attraverso sorveglianza diretta e raccolta di informazioni da fonti pubbliche attraverso le attività OSINT (Open Source Intelligence).

Oltre a ciò, vengono offerti servizi di verifica dell’affidabilità e solvibilità degli affittuari per proprietari di immobili che desiderano prendere decisioni informate nella selezione degli inquilini.

Tutto questo viene svolto con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela degli interessi delle parti coinvolte, attraverso un approccio professionale, discreto e rispettoso della privacy.

Cosa può fare un’agenzia investigativa per questioni aziendali

Le investigazioni private sono molto richieste, ma non sono da meno anche quelle relative all’ambito lavorativo aziendale, soprattutto per quanto riguarda le attività mirate a supportare le imprese nella tutela dei loro interessi e nella risoluzione di questioni complesse.

Stiamo parlando di questioni come il contrasto della concorrenza sleale, le violazioni del patto di non concorrenza, lo sviamento della clientela, e i fenomeni come l’assenteismo dei dipendenti, il furto di proprietà intellettuale e la contraffazione di marchi.

Inoltre, le agenzie specializzate possono occuparsi dell’accertamento dell’aliunde perceptum e dell’analisi approfondita di potenziali irregolarità finanziarie o frodi aziendali.

Anche in questo caso vengono adoperate tecnologie avanzate e approcci investigativi incisivi, così da identificare comportamenti illeciti da parte di collaboratori, partner commerciali e dipendenti, fornendo al datore di lavoro le prove legali necessarie per attuare delle misure difensive.

L’analisi dei dati digitali, le perizie forensi e le indagini informatiche sono strumenti fondamentali che permettono la catalogazione di prove concrete e l’ufficializzazione di violazioni della sicurezza informatica.

Infine, tra i casi maggiormente richiesti e in cui queste agenzie sono specializzate, vi è anche la capacità, attraverso bonifiche ambientali e strumentali, di individuare e rimuovere dispositivi di sorveglianza occultata non autorizzati, così da poter garantire la massima riservatezza e conformità alle normative sulla privacy.