Pisa. Sicurezza stradale: nel 2023 sanzioni in aumento per violazioni al codice della strada

Aumentano a Pisa i casi accertati dalla Polizia Municipale di gravi violazioni al codice della strada, in particolare mancanza di copertura assicurativa, mancata di revisione del mezzo e guida senza patente. Nel 2023 le sanzioni comminate dagli agenti della Municipale per mancanza di copertura assicurativa sono state 325 (+48% rispetto al 2022), mentre 917 quelle per mancata revisione del mezzo (+187%). In aumento, anche se in misura minore, le violazioni per guida senza patente: nel 2023 sono state 23 (+28%) e 117 per uso del telefono cellulare (+98%).

«Purtroppo stiamo assistendo negli ultimi anni ad un fenomeno allarmante che riguarda la sicurezza della circolazione stradale nel nostro territorio – commenta il sindaco di Pisa Michele Conti -. Preoccupa l’aumento del 98% di sanzioni per l’uso del cellulare alla guida che, sappiamo da tempo, è spesso causa di infrazioni e incidenti, ma anche i notevoli incrementi percentuali di sanzioni comminate per mancanza di assicurazione o di revisione del mezzo. Si tratta di fenomeni sempre più evidenti e da monitorare con attenzione. Mettersi in strada senza essere in regola è pericoloso per tutti, denota scarso senso civico e poca attenzione alla sicurezza per sé e per gli altri. Invito tutti a fare sempre le verifiche necessarie e ringrazio la Polizia Municipale che sta facendo un grande lavoro di controllo e prevenzione su questo tema».

Mancanza copertura assicurativa. Le sanzioni elevate dalla Polizia Municipale per mancanza di copertura assicurativa sono state 191 nel 2021, salite a 220 nel 2022 e a 325 nel 2023 (+70% sul 2021 e +48% sull’anno precedente). In queste prime settimane del 2024 sono già 65 i veicoli sorpresi a circolare senza assicurazione. Più di un veicolo al giorno.

Circolare senza assicurazione comporta una sanzione pecuniaria di oltre 800 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria del sequestro amministrativo, suscettibile, quest’ultima, di trasformarsi in confisca se nei termini previsti non viene pagata la sanzione e riattivata la polizza per almeno 6 mesi. Si tratta di una delle violazioni più gravi previste dal Codice della Strada.

Mancata revisione del veicolo. In aumento, anche le sanzioni in città per mancata revisione: dalle 91 violazioni accertate nel 2021, si è passati alle 319 del 2022 fino alle 917 del 2023 (+908% sul 2021 e +187% sull’anno precedente).

In questo caso sono previste una sanzione pecuniaria e il divieto di circolazione fino a revisione effettuata. La sanzione viene raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta. In caso di sinistro stradale causato da un mezzo non revisionato, con danni causati a terzi, l’assicurazione risarcirà i danneggiati e agirà in rivalsa nei confronti del titolare del mezzo non revisionato.

Guida senza patente. In aumento anche le violazioni per guida senza patente, passate che da 16 nel 2021 a 18 nel 2022 fino alle 23 nel 2023, con incrementi del 44% sul 2021 e del 28% sull’anno precedente.

Aumentate anche le sanzioni per guida con patente scaduta, passate da 259 nel 2021 a 402 nel 2022 a 463 del 2023 (+79% sul 2021 e +15% sul 2022).

Infine, sono aumentate anche le sanzioni per uso del telefono cellulare alla guida, passate da 40 (2021) a 59 (2022) fino a 117 nel 2023 (+193% sul 2021 e +98% sul 2022).