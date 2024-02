Trento. Quattro interventi da 425 mila euro per nuovi collettori di acque bianche e nere

È stato approvato un progetto per la realizzazione di quattro nuovi collettori per acque bianche e nere: tre nella Circoscrizione di Povo (via Marchesoni, via Castel di Pietrapiana e località Graffiano) e uno nella Circoscrizione Bondone a Sopramonte in via del Laon. I lavori, dal valore complessivo di 425 mila euro, inizieranno in estate e dureranno 180 giorni.

In via Castel di Pietrapiana sarà posto un nuovo collettore di fognatura nera per un piccolo nucleo abitato non servito dalla rete comunale. Si realizzerà un ramale che passerà su delle proprietà private (dal civico 14 al 32), ma questo non comporterà disagi particolari né per la realizzazione delle opere né per l’occupazione dei terreni.

In località Graffiano, nel sobborgo di Povo, dal civico 1 al civico 14/F è previsto l’intervento più complesso ed economicamente più oneroso. I collettori per le acque bianche e nere lì presenti, vecchi e non più idonei, saranno sostituiti da una doppia condotta lunga 160 metri. L’intervento si svolgerà su proprietà pubblica.

In via Marchesoni saranno posizionate alcune caditoie per intercettare le acque piovane di una stradina pubblica, laterale alla via principale, che in caso di forti piogge provocano “ruscellamenti” nelle sottostanti proprietà private.

Il quarto intervento interesserà via del Laon a Sopramonte per modificare un tratto della rete bianca esistente e posizionare un nuovo collettore, in quanto il precedente si è rotto in conseguenza del peso dei carichi stradali. Contestualmente saranno posizionate tre canalette di raccolta delle acque lungo tutta la strada per raccogliere l’acqua piovana che non dovesse essere raccolta dalle caditoie poste nella parte a monte della strada.