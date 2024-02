Paolo Pasqualini ucciso da tre rottweiler nel parco a Manziana

Paolo Pasqualini, 39 anni, è morto sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging nei pressi del parco di Manziana, alle porte di Roma. Paolo Pasqualini è stato trovato attorno alle 8:30 con profonde lesioni al corpo. Sul posto carabinieri, guardia parco, veterinari e accalappiacani dotati anche di fucili con sedativi. Paolo è morto sbranato da tre rottweiler. I tre rottweiler sono stati catturati.

Il proprietario dei cani, che non ha saputo chiarire come mai gli animali fossero fuori dalla proprietà, è stato segnalato alla Procura e sarà ascoltato. Manziana è sotto choc. In tanti conoscevano Paolo Pasqualini, dipendente di un’attività commerciale della zona, che abitualmente andava a fare jogging in quel bosco a poche centinaia di metri da casa.

Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni che in quegli istanti erano presenti nel parco. In particolare un allevatore, che era in zona con il bestiame, avrebbe sentito gridare aiuto ed è intervenuto. Ha cercato di allontanare quei rottweiler prima urlando e poi con un bastone, rischiando a sua volta di essere aggredito. È riuscito a rifugiarsi a bordo di un veicolo da dove ha chiamato i soccorsi. Nel bosco c’era anche una donna che da lontano avrebbe assistito alla scena e un uomo a spasso con il suo cane. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia il sindaco di Manziana Alessio Telloni.