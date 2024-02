Attivata la linea elettrica tra Isernia e Roccaravindola con collegamenti diretti per Roma e Napoli

Al via da questa mattina, dalle ore 6.40, i primi collegamenti diretti dalla stazione di Isernia per Roma e Napoli, e viceversa, resi possibili grazie all’impegno di Rete Ferroviaria Italia, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, che ha attivato alla trazione elettrica la tratta fra Isernia e Roccaravindola.

Grazie al graduale rinnovo della flotta Regionale di Trenitalia – società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS – tutti i collegamenti con la Capitale sono già effettuati con treni elettrici e progressivamente nei prossimi mesi lo saranno anche quelli per Napoli. Resta attivo, fra Isernia e Campobasso, il servizio sostitutivo con autobus, programmato in relazione agli orari di partenza e arrivo dei treni da e per Isernia.

L’attivazione della tratta fra Isernia e Roccaravindola, che costituisce la prima parte dei lavori per l’elettrificazione dell’intera linea fino a Campobasso, ha visto l’impegno di circa 400 risorse di RFI e delle imprese appaltatrici. Gli interventi realizzati hanno interessato 17 km di linea, con il rinnovo di binari, traverse, deviatoi e l’adeguamento degli impianti di comando e controllo dell’infrastruttura, con la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Pettoranello (IS). Nella stazione di Isernia è stato realizzato, contestualmente, il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC*), che si avvale delle più innovative tecnologie e consente di innalzare gli standard di gestione e supervisione dell’intera linea ferroviaria, migliorando la sicurezza e la qualità del servizio.

Intanto proseguono i lavori fra Isernia e Campobasso (57 km): per l’adeguamento delle opere civili nelle gallerie e della sede ferroviaria in alcune stazioni, con il rifacimento del piano del ferro in quelle di Campobasso e Carpinone. Sono in fase di realizzazione due sottostazioni elettriche a Guardiaregia e Ripalimosani, l’upgrade del sistema di comando e controllo marcia treno e la realizzazione del nuovo impianto di informazione al pubblico nella stazione di Carpinone. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2024.

L’investimento complessivo per l’ elettrificazione della linea Roccaravindola – Isernia – Campobasso è di 290 milioni di euro, in parte finanziati con fondi PNRR.