Manto stradale che interessa la SP3 Maierato-Bivio Angitola. Martino: siamo in un punto di non ritorno

“Siamo in un punto di non ritorno, la situazione oramai è drammatica e insostenibile. Chi di dovere intervenga immediatamente prima che si verifichi qualche tragedia”. Questo è quanto dichiara alla stampa Ivan Martino esponente regionale del Movimento Cultura Calabria in seguito alla condizione del manto stradale che interessa la SP3 Maierato-Bivio Angitola. Questa arteria stradale-continua- è molto importante e trafficata. Non è più tollerabile offrire agli automobilisti un tratto di strada in simili condizioni. Ogni giorno innumerevoli automobilisti la percorrono per recarsi a lavorare alla Callipo Conserve e per raggiungere altre località dell’entroterra vibonese. E’ urgente procedere alla bitumazione del manto stradale dissestato ed alla creazione di un Piano Provinciale di Sicurezza Stradale. Nonostante i proclami trionfalistici di qualche deputato che annunciava l’arrivo di svariati milioni di euro per la viabilità vibonese tutto è rimasto come era. In condizioni disastrose. Chiedo, pertanto, agli enti di competenza di intervenire e restituire una strada percorribili ai cittadini di Maierato e non solo. Basta con i silenzi della vecchia politica. Gli elettori della provincia di Vibo Valentia diano un forte segnale di cambiamento.