Carmignano. L’autotrasportatore Harpal Singh ucciso a coltellate durante una rapina

Carmignano (Prato) è sotto choc. Harpal Singh, indiano di 59 anni, è stato ucciso a coltellate in un parcheggio di via Torricelli, nella zona artigianale di Seano, a Carmignano. L’autotrasportatore Harpal Singh, residente in provincia di Mantova, era nel Pratese per caricare la merce nelle aziende a gestione cinese. I capi d’abbigliamento prodotti dai pronto moda erano destinati al mercato tedesco e il corriere avrebbe dovuto subito partire per la Germania.

Harpal Singh era insieme ad alcuni colleghi. L’uomo di 59 anni era andato nella zona artigianale per l’ultimo carico e quando i colleghi non l’hanno più visto tornare sono andati a cercarlo. Sarebbe stato il figlio a trovarlo a terra accanto al furgone, senza vita, con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. E’ stato colpito alle gambe e alla schiena.

L’omicidio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Dalle riprese si vedono due uomini che si avvicinano all’indiano e lo colpiscono più volte con i coltelli prima di fuggire verso l’argine del torrente Stella. L’ipotesi è che si tratti di un omicidio a scopo di rapina, anche se non si scartano altre possibili spiegazioni

L’autotrasportatore indiano sarebbe rimasto a terra per circa mezz’ora, cosciente, prima di esalare l’ultimo respiro. Non è escluso che sia morto dissanguato. L’ipotesi dell’aggressione a scopo di rapina si basa sulla possibilità che l’autotrasportatore indiano avesse con sé una grossa somma di denaro incassati dalle aziende che gli hanno affidato la merce per la spedizione. Qualcuno potrebbe averlo saputo e avere deciso di tendergli un agguato. Tuttavia i Carabinieri al momento non escludono altre possibili piste.