Tutti i dischi del festival di Sanremo 2024

Sanremo. Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara al 74° festival di Sanremo.

Negli ultimi anni il peso del festival sul mercato discografico italiano è raddoppiato passando da una quota dell’1,2% al 2,5%, in un’industria che registra un fatturato di oltre €330 milioni e che rappresenta il 10° mercato a livello globale.

Lo scorso 2 febbraio è uscito solo in digitale “Ciao America” di Dargen D’Amico contenente “Onda alta” di questo festival.

Il 9 febbraio escono gli album di Loredana Bertè, Annalisa, Emma, Francesco Renga & Nek, Il Tre, Maninni, e la compilation ufficiale.

“Sanremo 2024” è la compilation ufficiale in doppio cd per Sony Music della 74ª edizione del festival di Sanremo, contenente tutti e 30 i brani in gara.

“Ribelle” è la raccolta di Loredana Bertè in 3 cd (con 57 brani suddivisi in ‘best of’ e duetti), 2 vinili (di 20 tracce) e in digitale, con l’aggiunta dell’inedito “Pazza” portato al festival, arricchita da un booklet colorato, caleidoscopico con immagini esclusive e un poster.

Si intitola “Souvenir Sanremo edition 2024” di Emma, disponibile in cd e in digitale, con il brano sanremese “Apnea” e la speciale card baciata o la card baciata e autografata.

Nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” di Annalisa, unica donna costantemente presente per 10 settimane nella top 10 della classifica di vendita, comprendente “Sinceramente” portata a Sanremo.

Francesco Renga e Nek pubblicano il repack del loro album “RengaNek” con dodici brani, compreso “Pazzo di te”, che mostrano la grande sinergia che unisce le loro voci.

L’album “Invisibili” per Il Tre contiene “Fragili” presentato al festival; la versione originale è stata pubblicata lo scorso settembre e ha esordito al n. 1 della classifica degli album più venduti.

“Spettacolare”, il brano in gara al festival, dà il nome al primo album di Maninni.

Il 16 febbraio escono i nuovi album di Mahmood, Clara e Alfa.

Mahmood torna con l’album “Nei letti degli altri” disponibile in ben cinque formati: contiene anche “Tuta gold” in gara a questo festival, nonché “Cocktail d’amore” per due settimane di seguito il 1° posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

“Primo” è l’album d’esordio di Clara: oltre alla canzone “Diamanti grezzi” in gara al festival, contiene anche l’inedito “Ragazzi fuori” dalla colonna sonora della quarta stagione di “Mare fuori”.

Sulle piattaforme digitali c’è l’album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” di Alfa con il brano “Vai!” presentato al festival: il 23 febbraio anche in formato picture disc.

Mr. Rain e Sangiovanni sono attesi il 1° marzo con i loro nuovi lavori.

Si intitola “Pianeta di Miller” il nuovo album di Mr. Rain, l’artista multiplatino in gara al festival con il brano “Due altalene” che fa da apripista del disco.

“Privacy” è il titolo dell’album di Sangiovanni con la sanremese “Finiscimi”, contenente anche “Americana”, il primo racconto in musica della sua privacy.

“Radio Sakura”, in uscita venerdì 8 marzo, è il titolo del nuovo album di Rose Villain, con “Click boom!” dal palco dell’Ariston.

È previsto a marzo l’album del trio La Sad contenente la canzone “Autodistruttivo” di Sanremo.

A breve gli album di inediti di Alessandra Amoroso e Diodato.

Quest’anno Alessandra Amoroso celebra 15 anni di carriera e torna con il nuovo album aperto dalla sanremese “Fino a qui”.

Nuovo album per Diodato contenente “Ti muovi” di questo festival, nonché il brano “La mia terra” con cui ha vinto il Ciak d’Oro per la categoria miglior canzone originale, parte della colonna sonora del film “Palazzina Laf” diretto da Michele Riondino.

In arrivo prossimamente i nuovi capitoli musicali di Fiorella Mannoia, Geolier, Ghali e Angelina Mango.

Ci sarà anche la canzone “Mariposa”, in gara al festival, nel nuovo album di Fiorella Mannoia, a tre anni dalla pubblicazione di “Padroni di niente”.

Geolier è alle prese con il nuovo album che conterrà “I p’ me, tu p’ te” di questo festival, nonché il medley dal titolo “Strade” con Gigi D’Alessio & Luchè e Guè dalla serata delle cover.

Il nuovo album di Ghali contiene “Casa mia” presentata al festival, dopo il suo ultimo mixtape “Pizza kebab vol.1”.

Angelina Mango ha un album di inediti in uscita con “La noia” del festival e il brano “La rondine” del papà Pino Mango dalla serata delle cover.

Bisogna aspettare l’arrivo della primavera per il nuovo album dei Negramaro comprendente “Ricominciamo tutto” di questo Sanremo, nonché “Fino al giorno nuovo” insieme a Fabri Fibra e la ballad intensa e vibrante “Diamanti” con Elisa e Jovanotti.

Il Volo festeggia 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme con i nuovi brani del loro primo album dei più grandi successi della tradizione musicale nazionale e quelli del proprio repertorio, in uscita nei prossimi mesi.

Ci sarà anche la hit “Italodisco” nell’album di inediti di The Kolors, oltre alla sanremese “Un ragazzo una ragazza”.

In gara a Sanremo con “Tu no”, Irama torna con un nuovo album a due anni da “Il giorno in cui ho smesso di pensare”.