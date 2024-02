Champions League. Napoli-Barcellona vale anche l’accesso dal quinto posto

Sarà suggestiva la sfida degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona. Anche chi si occupano del settore Affiliazione scommesse Online non si sbilancia più di tanto sull’esito della gara. Nonostante infatti il Napoli non parta da favorito, la squadra partenopea ha degli uomini che se in serata di grazia possono fare la differenza. I campani non possono vantare però la stessa esperienza del Barcellona in campo internazionale.

Napoli-Barcellona sarà un inedito molto interessante tra due città molto simili, entrambe metropoli sul mare, entrambe con tifoserie accese e tradizioni importanti. Napoli e Barcellona si sentono molto legate anche culturalmente, ma solo una passerà il turno. E oggi è difficile dire chi passerà il turno. Probabilmente il Barcellona ma non certamente. La sfida sarà in equilibrio. Al Maradona non sarà facile per i catalani imporsi. Diverso il discorso in Catalogna nella bolgia del Barcellona…

La doppia sfida Napoli-Barcellona è di enorme importanza soprattutto per il Napoli. In palio ci sono diversi milioni in caso di passaggio del turno ma anche il prestigio e non solo… La sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona, valida per gli ottavi di finale, è una gara molto importante. Infatti la sfida con il Napoli negli ottavi di Champions League influenzerà il ranking UEFA della prossima stagione.

Gli spagnoli vedono nella Champions l’occasione per non buttare del tutto la stagione. È la stessa situazione del Napoli. Pertanto è possibile che questo confronto tra deluse indirizzi il giudizio generale sulla stagione europea delle nostre squadre. La riforma delle coppe permetterà alle due nazioni migliori di guadagnare un posto in Champions League e le italiane sperano di ripetere il cammino dello scorso anno. Cosa significa tutto questo in pratica? Si potrebbe andare in Champions League anche arrivando al quinto posto in campionato. Questo se il Napoli e le altre italiane facessero bene andando avanti nella competizione. In particolare il Napoli eliminando il Barcellona potrebbe assottigliare le chanche spagnole di ottenere la quinta squadra in Champions a favore della Serie A.

Nel frattempo il Napoli ha pubblicato le liste aggiornate per la Serie A e per la Champions League. A destare clamore l’esclusione dalla seconda del centrocampista polacco Piotr Zielinski, che non rinnoverà il contratto e andrà via a zero alla fine della stagione. Non rientrano nella lista UEFA neanche Diego Demme (fuori anche dalla Serie A) e Leander Dendoncker, prelevato dall’Aston Villa. Diversamente dalla Serie A, in cui i movimenti in lista sono illimitati purché si rispetti il numero massimo di 25 e i paletti per le varie categorie (liberi, Under 22, formati in Italia, formati nel vivaio), le squadre che partecipano alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League possono iscrivere al massimo tre nuovi giocatori acquistati nel mercato invernale. Dal 2018/19 possono essere iscritti anche giocatori che hanno già disputato la competizione con un altro club o con un club ancora in gara.