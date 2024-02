Impresa pulizie Firenze: l’importanza di evolversi nei servizi

Chi è alla ricerca di un servizio vuole sempre il meglio. Che sia un servizio personale, per la famiglia o per l’impresa, tutto deve essere impeccabile. In un mondo in continua evoluzione solo servizi che sanno evolversi possono stare al passo con i tempi e soddisfare quindi la ricerca degli utenti. Uno dei settori molto competitivi nel capoluogo toscano è quello che risponde all’ambito impresa pulizie Firenze.

Quando si cerca un’impresa di pulizie a Firenze conviene sempre e solo puntare su ditte che hanno ben chiara l’importanza di evolversi nei servizi come Leo & Max di Tirinnanzi Leonardo & C. sas. La rinomata ditta di pulizie è nata a Firenze nel 1990 con i soli 2 soci fondatori, iniziando con la sola pulizia di scale ed uffici. Nel corso degli anni mediante corsi di formazione e di aggiornamento la Leo & Max sas si è evoluta sia nella tipologia di servizi offerti – pulizie professionali e sanificazione per ogni ambiente -, sia nella dotazione di macchinari professionali e all’avanguardia nel settore delle pulizie.

“Ciò che contraddistingue la Leo & Max – si legge sul portale aziendale pulizieleoemaxfirenze.it – sono la professionalità e la puntualità nel rispettare gli appuntamenti e le tempistiche di consegna del lavoro ultimato”. Un servizio così puntuale è garantito da uno staff affidabile e sempre aggiornato e formato per garantire la massima qualità in ogni servizio che è chiamato a svolgere. “Altro punto di forza dell’impresa di pulizie Leo & Max sas – si legge ancora – è l’utilizzo di macchinari e prodotti altamente professionali e di qualità, solo delle migliori marche. La fornitura dei prodotti se richiesta viene fornita anche al cliente come ad esempio sapone, salviette per mani, carta igienica. Per soddisfare al meglio ogni esigenza del cliente e verificarne il prezzo più congruo vengono eseguiti dei rapidi sopralluoghi, seguiti nel giro di un paio di giorni al massimo da preventivi dettagliati e personalizzati. La Leo & Max sas opera su tutto il territorio di Firenze e provincia”.

Evolversi nei servizi alzando sempre il livello di qualità ed efficienza è la chiave del successo aziendale e della soddisfazione dei clienti. Così privati ed imprese non hanno dubbi a chi affidare le pulizie per ogni ambiente. Leo & Max sas copre una numerosa gamma di servizi a Firenze e provincia tra cui: pulizia di appartamenti privati e uffici post ristrutturazione e pre/post affitto; Lavaggio scale (Pulizie Condominiali); pulizia di uffici, centri medici, asili e scuole; Pulizie industriali; Pulizia di cantieri: scale, appartamenti, negozi, uffici; Lavaggio e trattamento del cotto nuovo, vecchio ed antico; Pulizie piazzali e aree esterne, strutture sportive; Cristallizzazione e levigazione del marmo, graniglia,veneziano, palladiana; Lavaggio vetri e vetrate, persiane; Lavaggio del gres, monocottura; Lavaggio e trattamento pietra serena, pvc, gomma, linoleum, cemento, ardesia; Lavaggio avvolgibili con macchina a vapore professionale; sanificazione con macchina a vapore professionale e trattamento antiacaro di materassi, cuscini, divani; lavaggio insegne dei negozi.