Il capoluogo ligure primeggia per molti aspetti. In particolare quando si cerca impresa di pulizie Genova è una città all’avanguardia grazie alla presenza di aziende d’eccellenza come la Pulitechservice Srl. L’impresa di pulizie operante a Genova è dinamica ed è specializzata nei servizi di pulizie professionali. “La nostra società offre servizi di pulizia per uffici, industrie, condomini, appartamenti, scuole ed esercizi commerciali” specifica la direzione in un’intervista rilasciata alla nostra redazione. “Inoltre ci occupiamo della sicurezza ambientale, effettuando sanificazioni e disinfestazioni”.

Cosa fa la differenza nei servizi offerti da Pulitechservice Srl? “I nostri interventi di pulizia sono adeguati e sviluppati per rispondere alle molteplici esigenze della nostra clientela mediante l’utilizzo di strumenti e macchinari sempre all’avanguardia, personale preparato ed adeguatamente formato e prodotti per l’igiene di altissima qualità, siamo in grado di garantire servizi efficienti, professionali e di alto livello”.

L’impresa di pulizie di Genova oltre ad occuparsi di pulizie nei settori civili (uffici, appartamenti, condomini, attività commerciali, palestre) ed industriali (capannoni, magazzini, pulizie in quota…), pulizie navali, ha sviluppato in questi anni il settore delle pulizie tecniche (cristallizzazione e diamantature pavimenti, trattamento parquet e linoleum, pulizia moquette e tessuti, trattamento ardesia, cotto). “Pulitechservice mette al centro dell’attenzione la soddisfazione del cliente” si legge sul portale aziendale pulitechservice.com.

Pulitechservice Srl si avvale solo di personale in regola e sostituzione degli stessi in caso di malattia o infortunio. Opera solo con coperture assicurative per danni a persone e cose. Detiene documentazione DURC regolare aggiornato ogni 120 giorni e garantisce privacy e riservatezza.

La rinomata impresa di pulizia genovese offre servizi per clienti privati, svolgendo pulizie di ambienti privati di ogni metratura a Genova. Esegue pulizie approfondite di fine lavori a seguito di ristrutturazione, pulizie con frequenza continuativa, pulizia vetrate finestre e tutti i servizi per i privati.

Inoltre offre servizi di pulizia uffici a Genova garantendo la massima flessibilità di orario e piani di manutenzione studiati in base alle esigenze delle imprese. Oltre alle classiche pulizie mattutine, lo staff di Pulitechservice Srl offre pulizie serali per non interferire con le attività di ufficio e di apertura al pubblico.

L’impresa ligure si occupa anche di pulizia esercizi commerciali a Genova. Infatti la Pulitechservice esegue pulizie di attività commerciali, negozi, palestre, studi legali, scuole, supermercati, a Genova e provincia. Gli interventi vengono programmati con un primo sopralluogo ed una volta osservati gli ambienti e valutate le richieste del cliente, vengono concordate le operazioni di pulizia da eseguire.