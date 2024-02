Latuta, l’azienda italiana che da tre generazioni offre abbigliamento da lavoro dedicato ad ogni settore professionale

Dai meccanici agli chef, dai camerieri ai dentisti, ogni professionista, per effettuare al meglio le proprie mansioni, necessita di abbigliamento da lavoro di elevata qualità. Grazie a Latuta (https://latuta.com/it/), realtà italiana attiva nel settore dal 1933, è semplice acquistare migliaia di prodotti dei migliori brand del settore, corredati da vantaggiose occasioni di risparmio. I clienti, del resto, possono contare su una preparazione affinata in oltre novant’anni di attività.

Latuta dispone di una proposta completa e costantemente aggiornata, concepita per tutti i principali settori lavorativi: sanitario, edilizia e industria, wellness, ristorazione, domestico, abbigliamento promozionale e DPI. Gli articoli presenti in magazzino sono più di 1.000 e sono accompagnati da sconti quantità su taglie e colori, anche assortiti, da consultare direttamente online.

Per ciò che riguarda i marchi, invece, sono stati accuratamente selezionati tra quelli più prestigiosi del settore, capaci di combinare comfort e massime performance. Alcuni esempi? Creyconfe, Pukka, Rossini, U-Power, Giblor’s ed Egochef.

L’esperienza d’acquisto sull’e-commerce è semplice e piacevole. In pochi istanti online, infatti, è facile individuare esattamente quei prodotti che meglio rispondono alle proprie esigenze lavorative. Non esiste un quantitativo minimo per gli ordini ed è prevista, in aggiunta, l’opportunità di personalizzare le proprie divise con serigrafie e ricami, così da renderle davvero uniche.

Sempre dal portale ufficiale, inoltre, gli utenti possono richiedere informazioni e preventivi su misura, rivolgendosi ad un servizio di assistenza preparato e puntuale, composto da un team di professionisti.

Ma quali sono gli articoli acquistabili su Latuta? Con un click su Chef & Horeca, per cominciare, s’incontra abbigliamento da cucina (giacche da cucina, pantaloni da cuoco, calzature, cappelli e grembiuli), abbigliamento sala e bar (grembiuli per barman e camerieri, pantaloni cameriere, magliette per barman), nonché abbigliamento hotelleria (camicie e gilet da lavoro, gonne, pantaloni e diversi accessori, quali papillon e cravatte).

Nella sezione dedicata al settore edile e industriale, invece, si trovano articoli sicuri e performanti, pensati per tutti i lavoratori che, ogni giorno, svolgono attività di manodopera. Qualche esempio? Abbigliamento da lavoro generico per operai, meccanici, carpentieri e saldatori, abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento termico, calzature e stivali antinfortunistici.

Esplorando la pagina riservata all’ambito sanitario, poi, è facile scoprire tutti quei prodotti indispensabili per operare al riparo da qualunque pericolo e, allo stesso tempo, trasmettere fiducia e professionalità ai pazienti. Dalle casacche ai pantaloni sanitari, passando per camici medici, zoccoli e cuffie chirurgiche (sia in tinta unita che a fantasia), le alternative sono davvero molteplici.

Nell’offerta di Latuta, infine, s’incontrano ulteriori articoli, destinati ai professionisti di altri settori. Possiamo ricordare, ad esempio, divise per parrucchieri, estetisti e barbieri, uniformi scolastiche e universitarie, abbigliamento promozionale, dispositivi di protezione individuale (come cuffie antirumore e occhiali di protezione) e capi d’abbigliamento per maggiordomi, colf e addetti alle pulizie.