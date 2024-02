Coworking Como Centro: un nuovo orizzonte del coworking nel cuore di Como

Inserito nell’affascinante contesto della città di Como, il Coworking Como Centro emerge come un riferimento di innovazione e creatività nel mondo del lavoro condiviso. Affiliata a Rete Cowo®, network che include oltre 100 spazi in Italia e Canton Ticino, la struttura di coworking si distingue per una proposta pensata per chi è alla ricerca di un ambiente di lavoro versatile, economico e non isolato.

Essendo collocato nell’antica sede di Mantero Seta, un edificio che racconta la storia di Como, il Centro si trova a breve distanza dalla Città Murata e dal pittoresco lago di Como. Ciò non solo offre comodità e bellezza, ma si lega perfettamente a una visione che unisce il fascino storico con la modernità.

Il Coworking Como Centro accoglie i suoi ospiti in un ambiente che sprigiona energia e ispirazione. Ogni spazio, dall’area open space agli eleganti uffici privati, dalla sala meeting alla zona relax, è stato progettato per favorire la creatività e la collaborazione. Questa flessibilità si rivela ideale per una varietà di professionisti, inclusi freelancer, consulenti e team di start-up.

Con uffici privati che variano dai 14 ai 24 mq, Coworking Cowo Como Centro offre la possibilità di personalizzare gli spazi per contratti a lungo termine, permettendo così una completa adattabilità alle necessità individuali. In termini di connettività, il Centro è all’avanguardia, offrendo una hyperfibra da 2.5GB con opzioni personalizzabili per soddisfare ogni esigenza di networking.

La sicurezza è una priorità assoluta. Oltre a garantire un ambiente fisicamente sicuro, il Centro di coworking pone grande enfasi sulla cybersecurity, consapevole della sua importanza per i professionisti contemporanei. Forte delle sue certificazioni e della collaborazione con multinazionali statunitensi, la struttura offre la tranquillità necessaria per concentrarsi sul lavoro.

Si può inoltre usufruire del Servizio di ricezione posta cartacea con reinoltro via e-mail, rispettando privacy e riservatezza. Nello specifico, il servizio prevede:

Cassetta postale con targhetta dedicata;

Possibilità di stipulare accordi NDA di riservatezza;

E-mail o Cloud cifrati dedicati;

Reinoltro settimanale o con scadenza concordabile, della posta cartacea via e-mail;

Eventuale ritiro presso il punto postale di Como Via Gallio per raccomandate o mancate consegne.

Il Coworking Como Centro si distingue per la sua comunità vibrante: un melting pot di menti innovative, professionalità e spirito imprenditoriale. Qui, le collaborazioni nascono spontanee e le idee prendono forma, in un ambiente che celebra la condivisione e l’interazione come chiavi per il successo professionale.

Per maggiori informazioni, https://coworkingcomocentro.it/