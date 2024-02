De Rossi cerca il tris con la Roma: Cagliari vittima sacrificale?

Non ha molte chanche il Cagliari di Ranieri nella sfida del lunedì sera contro la Roma di De Rossi. A certificarlo i numeri in campionato e le puntate sui bookmakers come Betplays che vedono la squadra della Capitale lanciatissima verso il tris di vittorie consecutive.

Roma-Cagliari è in programma questa sera lunedì 5 febbraio con calcio d’inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn e Sky. È l’interessante posticipo di campionato che chiude la 23esima giornata di Serie A, la quarta nel girone di ritorno.

Daniele De Rossi perde per squalifica Paredes, che si aggiunge agli altri indisponibili Abraham, Azmoun, Ndicka, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola. Dall’altra parte il grande ex di turno Ranieri deve ancora fare a meno di Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov e Sulemana. Queste le probabili formazioni. Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi. Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna. All. Ranieri.

Il Cagliari sarà la vittima sacrificale? Assolutamente no, almeno nelle intenzioni dei giocatori, inclusi i neo acquisti. “Sono pronto. Mi piace vincere, non mi piace perdere in campo e fuori dal campo”. Così si esprime il colombiano Yerri Mina, difensore centrale arrivato dalla Fiorentina a titolo definitivo. “La città, la gente e i compagni mi hanno fatto un’ottima impressione – ha spiegato presentandosi – sono qui per dare una mano per la salvezza. Mi piacciono le sfide e i campionati di alto livello”. “Sono qui, molto felice di giocarmi questa opportunità”.

Forse già da questa sera contro la Roma e contro Lukaku: “Dobbiamo pensare soprattutto a noi – ha affermato Mina – perché questa è una squadra che ha grandi qualità. Ed è importante dare per questa squadra il 100%”. Difensore-goleador, soprattutto all’Everton e in Nazionale. “Sì, mi piace anche giocare la palla, ma il mio compito è difendere. Ci sono tanti altri giocatori forti che possono fare gol: che battaglie con Lapadula in Nazionale. Ma conosco bene anche Nandez. Mi piace dare tutto in campo”. Il Cagliari ha fatto un interessante mercato di riparazione. Tra i giocatori arrivati sull’Isola il centrocampista prelevato in prestito dal Napoli Gianluca Gaetano. “Sono qui – ha dichiarato – perché Cagliari è una piazza importante, non vedo l’ora di giocare. Pronto per scendere in campo? Sì, sono pronto”. Dopo la campagna acquisti del mercato invernale il Cagliari riparte in campionato con la certezza di potersi giocare sino alla fine la permeanza in Serie A iniziando dalla gara in casa della Roma.