Serie C NOW 24esima giornata contro il Sorrento terzo risultato negativo del Crotone

Sorrento 1

Crotone 1

Marcatori:

Tribuzzi 23esimo, De Francesco (R) 42esimo

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Di Somma (Vitiello), Fusco, Loreto, G. Vitale(Scala), De Francesco, Cuccurullo, Kolaj (Badje), Ravasio (Martignano), Messori (Riccardi). All. Maiuri

Crotone (3-5-2): Dini, Loiacono (Rispoli), Battistini, Crialesi, Tribuzzi, Vitale (Zanellato), Vinicius (Felippe), D’Ursi (Bruzzaniti), Giron, Tumminello, Gomez (Comi). All. Bardi (Zauli squalificato).

Arbitro: Mario Perri di Roma1

Ass. Simone Piazzini di Prato – Luca Landoni di Milano.

Quarto giudice: Carlo Palumbo di Bari

Ammoniti: Loiacono

Angoli: 5 a 4 per il Crotone

Recupero: 1 e 4 minuti

Crotone che non sa vincere da tre giornate (2 pareggi e una sconfitta).

Contro il Sorrento (partita giocata sul sintetico di Potenza) era importante vincere per non allungare la distanza dalla capolista che ha vinto e non farsi distaccare ulteriormente dalla seconda Picerno pure vittoriosa. Invece, gli squali non sono andati oltre il pareggio pur im vantaggio dal 23esimo minuto con Tribuzzi. L’azione del gol im seguito ad una giocata iniziata con una rimessa laterale a favore del Crotone. Ci si aspettava il crollo dei sorrentini a beneficio degli ospiti ed invece si è assistito da una condotta remissiva dei pitagorici che subiscono il pareggio sul finire del primo tempo in seguito a calcio di rigore. La massima punizione per fallo di Tumminello e rralizzazione da Parte di De Francesco al minuto 42.

Ripresa senza particolari emozioni per mancanza di gioco offensivo da una parte e dall’altra. Le sostituzioni in corso d’opera da parte del Crotone non hanno cambiato il risultato finale. Con la ripresa degli allenamenti si pone il problema per mister Zauli di lavorare per una nuova formazione in considerazione dei dieci nuovi arrivati in occasione del calciomercato invernale