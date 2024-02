Il Carnevale porta agli studenti qualche ora di vacanza: ecco le date

Il Carnevale porta agli studenti qualche ora di vacanza. Ogni Regione va per conto suo stabilendo una minima interruzione delle lezioni o una vera e propria vacanza. Stop lunedì 12 e martedì 13 febbraio in Lombardia (per chi ha rito Ambrosiano la festa cade il 16 e il 17), Campania, Puglia, Calabria, Basilicata.

Per le scuole di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta la sosta include anche mercoledì 14 febbraio. Nella provincia di Bolzano la scuola viene sospesa per quasi tutta la settimana: da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio. Nella provincia di Trento che scuole chiuse per quasi una settimana, anticipando però la data di partenza, stop da giovedì 6 a martedì 13 febbraio.

Il Piemonte interromperà le lezioni da sabato 10 a martedì 13 febbraio. Anche se, in questo caso, per chi di sabato a scuola già non ci va la pausa si ridurrà ai due giorni finali del Carnevale.

Per gli alunni della Sardegna le lezioni saranno sospese il 13 febbraio, “martedì grasso”. Gli è andata meglio rispetto agli studenti di Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Abruzzo, per i quali non è stata data alcuna indicazione da parte degli uffici scolastici regionali.