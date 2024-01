Allergologia – prevenzione e cure per l’allergia

In questo articolo parleremo di una branca della medicina importante e cioè l’allergologia che si occupa nello specifico di diagnosticare e trattare, e prima ancora di studiare le allergie.

Queste ultime riguardano nello specifico delle risposte eccessive che a volte ha l’organismo, ma in particolare il sistema immunitario, verso sostanze che di solito sono innocue, e che vengono chiamate allergeni.

Essi possono essere presenti nell’ambiente, ma non solo, perché li ritroviamo per esempio negli animali, ma anche nel polline, nella muffa e nella polvere.

In altri casi invece può capitare che entreranno in contatto con la pelle oppure saranno ingeriti, creando comunque sempre problemi relativi alle allergie.

Nel corso degli ultimi decenni questa disciplina si è molto evoluta dal punto di vista scientifico, nel senso che, grazie agli studi fatti, gli esperti sono riusciti a comprendere molto meglio i meccanismi sottostanti alla reazione allergica, per poi sviluppare trattamenti efficaci.

La pratica relativa a questa branca della medicina coinvolge molti aspetti partendo dall’anamnesi che lo specialista farà al paziente con lo scopo di identificare la storia familiare, ma anche sintomi, nonché possibile esposizione agli allergeni.

Gli specialisti per avere delle informazioni precise di solito utilizzano tante cose tra cui test cutanei, analisi del sangue, nonché altri metodi diagnostici, proprio per riuscire a identificare tutte le allergie.

Nel momento in cui l’allergia è stata identificata, si procederà a comprendere qual è il trattamento migliore, perché le opzioni sono tante in questo caso. Infatti c’è chi opterà per una terapia farmacologica, oppure c’è chi sceglierà l’immunoterapia e cioè la desensibilizzazione, fermo restando che gli specialisti e cioè gli allergologi daranno anche dei consigli al paziente sullo stile di vita da portare avanti, e sull’uso di dispositivi medici come gli epicen, che servono in caso di grave reazione.

Altre informazioni rilevanti su questa branca della medicina

Teniamo presente che una persona che soffre di allergia può sviluppare sintomi diversi, partendo da un semplice prurito arrivando fino agli occhi che lacrimano, oppure il naso per cola, per poi poter avere anche reazioni un po’ più serie come l’orticaria o l’asma, e nei casi più estremi uno shock anafilattico.

In questi casi il ruolo dello specialista sarà fondamentale proprio per identificare la causa di questi sintomi, sviluppando al contempo un piano di trattamento personalizzato. Purtroppo è bene sapere che le allergie sono un problema che riguarda tutto il mondo, nel senso che sono sempre di più le persone che ogni anno ne soffrono.

A peggiorare le cose negli ultimi anni ci sono stati i fattori ambientali, ma anche genetici, nonché lo stile di vita, o ancora l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e l’esposizione a sostanze chimiche.

Però anche recentemente sono stati fatti passi in avanti nella ricerca allergologica che includono terapie più mirate come per esempio gli anticorpi monoclonali, che in teoria potrebbero ridurre i sintomi allergici, senza causare effetti collaterali che spesso sono associati a forme più tradizionali.

Ma soprattutto c’è la medicina personalizzata che sta emergendo come uno strumento promettente, nell’ottica di comprendere meglio la base genetica dell’allergia.