Raven’s Eye – Un ipnotico gioco da Neon 54 casino con un tema fantastico

Pronti a essere catapultati in un nuovo mondo? Raven’s Eye è una slot fantasy di Thunderkick.

Mistero e segreti vi attendono nel gioco, così come la possibilità di vincere 1.761 volte la vostra scommessa.

Grazie a diverse funzioni bonus, l’eccitazione durante il round di gioco si mantiene costantemente alta, anche se Raven’s Eye è fondamentalmente un gioco molto semplice.

Questa slot machine è stata lanciata nel 2019 ed è diventata rapidamente la preferita di molti giocatori di casinò.

Se volete saperne di più su come funziona il gioco, continuate a leggere. Vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere su Raven’s Eye.

Un tema misterioso vi attende

Raven’s Eye ci porta in un mondo celtico da favola. Entrate in una foresta incantata dove vi attendono molti enigmi e segreti.

Qui, lucciole, foglie e altri esseri magici sono sparsi ovunque. Il gioco presenta due mondi: il fantasy e il Medioevo.

Come ci si aspetta quando si parla di Thunderkick, l’alta qualità viene mantenuta sia per quanto riguarda la grafica che il sonoro.

In sottofondo, si sente il cinguettio degli uccelli e un loop melodico con pianoforte e archi.

Un’avventura senza pari

Raven’s Eye è una slot dalla struttura relativamente classica: 5 rulli, 4 righe e 30 linee di gioco fisse.

È possibile scommettere tra 0,10 monete e 100 monete, il che significa che questa slot è adatta ai giocatori di tutti i livelli.

Ci sono in totale 14 diversi livelli di puntata, quindi sta a voi scegliere quello più adatto a voi.

Inoltre, è possibile giocare su tutti i tipi di dispositivi.

Quali sono i simboli di Raven’s Eye?

In Raven’s Eye sono presenti in totale 12 simboli. 11 di questi pagano vincite e il 12° funge da simbolo bonus.

I simboli simboleggiano la terra, l’aria, il fuoco e l’acqua sotto forma di sfere che brillano in diversi colori.

Il corvo funge da simbolo misterioso del gioco. Inoltre, il gioco presenta una serie di simboli a pagamento inferiore sotto forma di vari simboli di carte.

Il simbolo con la lettera W funge da Wild del gioco. È il Druido il simbolo che paga di più in Raven’s Eye.

Bonus in offerta

Per accedere al gioco bonus, è necessario posizionare 3 simboli a forma di corvo magico. Non appena appaiono su uno dei 5 rulli del gioco, inizia la partita bonus.

Il round bonus presenta un misuratore di simboli e la vostra missione è quella di riempirlo con l’aiuto della cosiddetta sfera del corvo.

Non appena il contatore si riempie, uno dei simboli si trasforma in un simbolo misterioso. Di conseguenza, riceverete 3 giri gratis extra

Inoltre, si ha la possibilità di vincere altri 9 giri gratuiti quando si è nel gioco bonus.

Vale la pena notare che il gioco bonus non è l’unico luogo in cui si possono ottenere giri gratuiti. Ad esempio, si possono ottenere 5 giri gratuiti atterrando su cinque corvi magici.

Inoltre, il gioco presenta un simbolo wild che può sostituire altri simboli del gioco, oltre ai simboli misteriosi.

I simboli possono apparire in modo casuale sui rulli in qualsiasi momento durante il round di gioco.

Raven’s Eye RTP

Quindi, quanto sono buone le possibilità di vincere con questa slot? Considerando che Raven's Eye ha un RTP del 96,10%, diremmo che sono piuttosto buone.

L’RTP indica quanto viene restituito in profitto ai giocatori nel lungo periodo. Il 96% è appena sopra la media.

Il gioco presenta inoltre una volatilità media, offrendo un buon mix di diversi tipi di vincite.

Gli elementi che distinguono il gioco dalla massa

Raven’s Eye è un gioco che ha successo a tutti i livelli. Questo titolo offre una grafica spettacolare e dispone di numerose e fantastiche funzioni bonus.

È possibile vincere fino a 1.761 volte la puntata, il che non è affatto male.

Le sfere scintillanti e il corvo misterioso aggiungono molta magia al gioco. Come abbiamo detto all’inizio, il gioco è relativamente semplice, il che lo rende molto facile da iniziare.

È chiaramente il gioco bonus il punto forte di questa slot, e la buona notizia è che attivarlo è piuttosto facile.