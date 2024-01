Quartu. Thomas Frau e Federico Cubeddu morti in un incidente in via Vesalio a Cagliari

Drammatico incidente stradale nella notte in via Vesalio a Cagliari. Nello scontro hanno perso la vita Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi di 19 anni e di Quartu. I due giovanissimi sono morti dopo lo schianto, avvenuto attorno alle 3,45, tra la loro Peugeot 207 e una Maserati. Ferito anche il terzo giovane di 18 anni, che era con loro e l’uomo di 44 anni alla guida del Maserati. Thomas Frau è morto sul posto mentre Federico Cubeddu è spirato, attorno alle 9:30, all’ospedale Brotzu dove era stato accompagnato dal 118 in condizioni gravissime.

In base alla prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, la Peugeot con a bordo i tre ragazzi avrebbe preso contromano via Vesalio dalla rotatoria che si trova all’altezza del parco di Terramaini. Lo schianto è avvenuto sotto una pioggia battente, poche centinaia di metri dopo. Sull’asfalto nessun segno di frenata.

Meno gravi le conseguenze per il terzo giovane che si trovava sulla Peugeot, molto probabilmente nel sedile posteriore, ricoverato al Policlinico di Monserrato. Fratture e lesioni non gravissime anche per il conducente della Maserati, ricoverato al Brotzu.

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Cagliari intervenuti subito in via Vesalio. Sono stati sentiti i due sopravvissuti, ma il giovane in stato di choc non ricordava nulla.