Porto Torres scossa dalla tragica morte di Marika Soru di soli 16 anni

Porto Torres è sotto choc per la prematura morte di Marika Soru, una ragazza di soli 16 anni. Marika Soru sarebbe morta a seguito di un malore improvviso nella sua abitazione in via Alfieri a Porto Torres.

Poco prima delle 22 di venerdì 19 gennaio, Marika Soru è stata colta da malore. Con lei c’erano il padre e la sorella. A nulla è valso l’intervento degli operatori sanitari del 118. I medici hanno tentato per oltre un’ora di rianimarla ma per Marika Soru non c’è stato nulla da fare. Toccherà all’esame autoptico accertare la causa della tragica morte.