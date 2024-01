De Rossi batte il Verona e debutta coi tre punti

Esordio vincente per DDR. Apre Lukaku e raddoppia Pellegrini nel primo tempo. Secondo tempo con il rigore sbagliato da Djuric e la rete di Folorunsho.

Un buon primo tempo, una ripresa da dimenticare. La Roma di De Rossi porta comunque a casa una vittoria fondamentale. Per 45 minuti la Roma ha funzionato, per l’altro tempo è sembrata bloccata. Alla fine si è salvata solo per gli evidenti limiti del Verona, che ha sprecato un rigore e si è visto annullare un rigore. Contava vincere, però, e alla fine la vittoria è arrivata con i gol di Lukaku e Pellegrini, con la Roma che ha iniziato e finito tra i fischi della sua gente. Anche con la squadra sotto la curva, a fine gara. Per il Verona un secondo tempo pieno di rammarico e la sensazione di avere perso almeno un punto.