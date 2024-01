Prestito INPS – gestione dipendenti

Molte persone soprattutto in una città vorrebbero avere più informazioni sul prestito INPS che riguarda quindi pensionati, ma anche lavoratori dipendenti. Sembra strano ma non tutti sanno che tra i vari enti che offrono prestiti c’è anche l’INPS e cioè l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’INPS offre quindi un’opzione di prestito che può essere valida sia per i pensionati che i dipendenti, e che hanno bisogno di soldi veloci per tutta una serie di spese personali, e che possono riguardare la casa, la famiglia, o altre cose comprese la salute.

Questi prestiti si caratterizzano per avere tassi di interesse più bassi rispetto a quelli erogati dalle società finanziarie e dalle banche: però è importante sapere che non tutti possono godere di questa possibilità, perché per esempio un dipendente privato non rientra nella lista dei beneficiari.

In definitiva questi prestiti sono finanziamenti erogati direttamente all’INPS oppure da altri istituti di credito che sono convenzionati, proprio per favorire i pensionati, oppure i dipendenti pubblici, o ancora gli iscritti alla gestione previdenziale o assistenziale.

Nel caso dell’INPS ricordiamo che offre diverse tipologie di prestito: quando parliamo di differenze ci riferiamo alla durata, ma anche ai beneficiari e alla finalità perché per esempio abbiamo un piccolo prestito a breve termine, ma anche la cessione del quinto della pensione. oppure tutti quei prestiti che servono a soddisfare le esigenze familiari e quotidiane, o ancora prestiti per problemi vari.

Anche se teoricamente può sembrare che siano tante le persone che hanno i requisiti per avere i prestiti dell’INPS, non è esattamente così, perché ci sono dei requisiti abbastanza rigidi, e che sono indicati per ogni tipo di finanziamento.

Per fare un esempio abbiamo già detto in precedenza che esiste la cessione del quinto della pensione, cioè quel prestito che permette di avere liquidità pagando le rate direttamente con l’assegno di pensione, ma forse non tutti sanno che questo tipo di prestito può essere richiesto solo da quei pensionati che nel frattempo non percepiscono assegni sociali o invalidità civile, o ancora assistenza per inabilità.

Altre cose da sapere su questo tipo di prestito

Per quanto riguarda i tassi di questo prestito, visto che sicuramente è una delle cose che interessa di più, possiamo dire che variano in base al tipo di prodotto che si sceglie, nonché in base all’età di chi richiede il prestito.

In questo senso è bene informarsi presso gli esperti che faranno leggere al cliente tutta una serie di tabelle specifiche con tutti i tassi di interessi, collegati ai vari tipi di prestiti, e anche all’età della persona.

Invece per quanto riguarda la richiesta di questo prestito da fare all’INPS diciamo che può essere fatta online sul sito, o attraverso l’ufficio, o addirittura attraverso il Contact Center.

Di sicuro per quanto riguarda la richiesta online sarà necessario effettuare l’accesso all’area riservata con il proprio Spid perché altrimenti non sarà possibile farlo.

Ovviamente i casi sono diversi perché per esempio un pensionato iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie, può richiedere il prestito attraverso un patronato, oltre che attraverso le modalità che abbiamo già detto poco fa.