Come isolare termicamente la casa a Torino e nel resto del Piemonte

L’isolamento termico della casa a Torino, come nelle altre città settentrionali maggiormente esposte al freddo invernale, è un elemento cruciale per garantire un ambiente domestico confortevole, ridurre i consumi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale.

In questo articolo esploreremo diverse tecniche per migliorare l’isolamento termico della propria abitazione, consentendo così di mantenere una temperatura interna ottimale in tutte le stagioni.

Isolamento termico delle pareti

Una dei primi interventi da considerare è l’isolamento termico delle pareti. Materiali isolanti come la lana di vetro, la lana di roccia e i pannelli isolanti possono essere utilizzati per ridurre la dispersione di calore attraverso le pareti esterne.

L’installazione di uno strato isolante contribuirà significativamente a mantenere la temperatura desiderata all’interno della casa.

Nelle abitazioni realizzate qualche decennio fa, inoltre, è possibile riempire le intercapedini dei muri perimetrali tramite la tecnica dell’insufflaggio.

Grazie a questa tecnica il vuoto tra le due pareti viene riempito con della cellulosa sparata all’interno di buchi praticati dagli operatori. In questo modo le pareti diventano isolate termicamente, garantendo il fresco in estate e temperature miti durante l’inverno.

Isolamento del sottotetto

Il tetto è un’altra area critica per la dispersione del calore. L’utilizzo di materiali isolanti ad alta efficienza, come i pannelli sandwich o il poliuretano espanso spruzzato, può ridurre notevolmente la perdita di calore attraverso il tetto.

Inoltre, l’installazione di tetti ventilati può contribuire a mantenere una temperatura più costante all’interno dell’abitazione.

Il tetto, in conclusione, è una parte della casa assai delicata: in estate si scalda sotto i raggi solari, mentre in inverno può essere la via di fuga del calore che naturalmente sale in alto.

Montare serramenti isolanti

Le finestre e le porte rappresentano altri punti critici per la dispersione del calore. Scegliere serramenti con vetri doppi o tripli, dotati di telai ben isolati, può ridurre notevolmente le perdite termiche.

L’utilizzo di tende pesanti o tapparelle isolanti può inoltre contribuire a mantenere il calore all’interno durante la stagione fredda.

Isolamento del pavimento

Anche il pavimento può essere una fonte di dispersione termica. L’installazione di materiali isolanti sotto il pavimento, come pannelli di polistirolo o fibra di legno, può impedire la perdita di calore verso il terreno e mantenere una temperatura più costante all’interno della casa.

Questo genere di interventi sul pavimento è preferibile effettuarli nell’ambito di un intervento può strutturato della casa, quando cioè si decide di cambiare il pavimento o di sostituire le mattonelle con del parquet.

Sigillatura delle fughe in prossimità degli infissi

Le piccole crepe e fessure intorno alle finestre, porte e tubature possono essere responsabili della perdita di una certa percentuale di calore. Sigillare accuratamente queste fessure con mastici o guarnizioni apposite può migliorare significativamente l’efficienza energetica della casa.

Conclusione

Investire nell’isolamento termico della casa non solo migliora il comfort abitativo, ma rappresenta anche una scelta sostenibile riducendo i consumi energetici.

Combattere la dispersione di calore attraverso pareti, tetto, finestre e pavimenti è essenziale per creare un ambiente domestico più efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell’ambiente. Scegliere le giuste tecniche di isolamento contribuirà non solo a ridurre le bollette energetiche ma anche a diminuire l’impatto ambientale, contribuendo a costruire case più sostenibili per il futuro.