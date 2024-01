A Capannori aperti due Punti Digitale Facile

Sono aperti a Capannori due Punti Digitale Facile (Pdf), che rappresentano un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi. “Anche nel caso di Capannori – afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – siamo di fronte ad un Comune che amplia e diversifica la sua capacità di offrire sempre nuovi servizi ai cittadini. Infatti, dopo l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, attivo ormai da tanti anni e il più recente sportello di prossimità, adesso completa il quadro con l’inaugurazione del Punto digitale facile, uno dei primi dei 169 che entro un anno e mezzo apriremo in Toscana. Siamo cioè di fronte ad una grande operazione a servizio dei cittadini, a partire da quelli più fragili e meno a loro agio con le tecnologie e con i dispositivi che utilizzano il digitale. Per noi Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

I Punti digitale facile, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche. I due Punti Digitale Facile aperti a Capannori si trovano uno all’interno dell’Urp nel Palazzo Comunale in piazza Aldo Moro e l’altro all’Ufficio politiche culturali, educative, e scolastiche nella sede comunale distaccata, sempre in piazza Aldo Moro. Entrambi gli sportelli seguono il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

“Con l’apertura di questo nuovo servizio – afferma l’assessore ai servizi al cittadini, Serena Frediani – intendiamo favorire l’inclusione digitale di tutti i cittadini, e in particolare dei meno giovani, dando un supporto concreto all’utilizzo delle nuove tecnologie, sempre più presenti nella vita quotidiana di tutti noi . In questo modo faciliteremo l’accesso ai servizi digitali del Comune e della pubblica amministrazione in genere e sarà anche fornito supporto sul corretto utilizzo di Pc e smartphone. Ringraziamo la Regione Toscana per aver contribuito alle realizzazione di questi importanti servizi finalizzati a non lasciare indietro nessuno rispetto alle innovazioni tecnologiche”.

Nei Pdf sarà possibile essere orientati per attivare la Cie (la Carta di identità elettronica), per l’accesso ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, per l’attivazione e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni fornite rientrano anche anche l’orientamento per l’accesso ai servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e alle altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi). Questi, come gli altri Pdf, sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.