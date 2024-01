Foligno. San Feliciano, 24-25-26 gennaio: modifiche alla viabilità

Torna una nuova edizione della fiera di San Feliciano a Foligno (Perugia) con una ricca offerta di prodotti di vario genere, dall’abbigliamento ai giocattoli, dagli articoli per la casa agli alimentari, come dolciumi, frutta secca e prodotti tipici. Sarà inoltre presente un’area destinata all’esposizione di macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa. Per una migliore fruibilità della fiera è stata adottata una nuova planimetria, mentre per garantire un’area maggiormente raccolta uno dei piazzali, riservato finora agli operatori del mercato di via Nazario Sauro, è ora destinato a parcheggio. Per il giorno di San Feliciano, mercoledì 24 gennaio, e le due giornate di fiera sono previste modifiche alla circolazione stradale.

In occasione della festività religiosa del Patrono San Feliciano, mercoledì 24 gennaio 2024, si svolgerà la tradizionale processione accompagnata dalla fiera in piazza Garibaldi e in via Garibaldi.

In occasione della processione religiosa sono adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

divieto di sosta con rimozione dalle 10.00 alle 18.00 in Via Umberto I, Via Oberdan (tratto compreso tra Via Umberto I e C.so Cavour) e P.zza San Francesco;

con rimozione dalle 10.00 alle 18.00 in Via Umberto I, Via Oberdan (tratto compreso tra Via Umberto I e C.so Cavour) e P.zza San Francesco; divieto di sosta con rimozione dalle 13.00 alle 18.00, su entrambi i lati, in Via Garibaldi – Via Gramsci, L.go Frezzi, Via Mazzini, Via Cairoli (tratto compreso tra Via Mazzini e P.zza San Francesco ), Via Rutili;

con rimozione dalle 13.00 alle 18.00, su entrambi i lati, in Via Garibaldi – Via Gramsci, L.go Frezzi, Via Mazzini, Via Cairoli (tratto compreso tra Via Mazzini e P.zza San Francesco ), Via Rutili; divieto di transito al passaggio della processione fino al termine della stessa lungo tutto il percorso interessato

Per consentire lo svolgersi della fiera in sicurezza si dispone:

sospensione temporanea della circolazione in Via Garibaldi dalle ore 07.30 , a eccezione dei veicoli dei residenti nell’ambito delle zone interessate dal divieto, veicoli adibiti a servizi pubblici, mezzi di pronto soccorso e pronto intervento, mezzi di di polizia, veicoli al servizio di portatori di handicap, veicoli utilizzati dagli operatori di commercio autorizzati

, a eccezione dei veicoli dei residenti nell’ambito delle zone interessate dal divieto, veicoli adibiti a servizi pubblici, mezzi di pronto soccorso e pronto intervento, mezzi di di polizia, veicoli al servizio di portatori di handicap, veicoli utilizzati dagli operatori di commercio autorizzati divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi su ambo i lati, dalle 06.00 alle 22.00, o comunque fino al termine della manifestazione

con rimozione forzata in via Garibaldi su ambo i lati, dalle 06.00 alle 22.00, o comunque fino al termine della manifestazione consentita la sosta degli autoveicoli utilizzati dagli operatori di commercio per l’allestimento del banco di vendita in corrispondenza dei relativi posteggi assegnati in piazza Garibaldi e nella via omonima

anticipata, dalle ore 07.30 del 24 gennaio 2024 fino al termine della manifestazione, l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Giacomini e l’intersezione con via dei Molini, al fine di consentire il corretto deflusso dei veicoli in uscita dalla piazza, con percorrenza in direzione di via A. Bolletta e via G. Oberdan e successiva uscita con svolta obbligatoria a sinistra, su via dei Molini.

FIERA DI SAN FELICIANO – 25 e 26 gennaio 2024, impianti sportivi di Santo Pietro

Dalle ore 00.00 del giorno 25 gennaio 2024 alle ore 24.00 del giorno 26 gennaio 2024, e comunque fino al termine della manifestazione, si dispone:

divieto di transito e di sosta nelle aree antistanti gli impianti sportivi di Santo Pietro ed il Palazzetto dello Sport (piazzali Gubbini e degli Atleti), con rimozione obbligatoria, a eccezione dei mezzi degli operatori ambulanti partecipanti alla manifestazione, mezzi di pronto soccorso, pronto intervento, mezzi di polizia, veicoli dei residenti e veicoli al servizio di portatori di handicap, compatibilmente con l’effettiva possibilità di percorrenza dei tratti interessati;

nelle aree antistanti gli impianti sportivi di Santo Pietro ed il Palazzetto dello Sport (piazzali Gubbini e degli Atleti), con rimozione obbligatoria, a eccezione dei mezzi degli operatori ambulanti partecipanti alla manifestazione, mezzi di pronto soccorso, pronto intervento, mezzi di polizia, veicoli dei residenti e veicoli al servizio di portatori di handicap, compatibilmente con l’effettiva possibilità di percorrenza dei tratti interessati; senso unico di circolazione in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio con via F.lli Bandiera – via M. Arcamone ed il ponte S. Magno, con direzione di marcia consentita, P.te Nuovo → via S. Pietro;

di circolazione in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio con via F.lli Bandiera – via M. Arcamone ed il ponte S. Magno, con direzione di marcia consentita, P.te Nuovo → via S. Pietro; senso unico di circolazione in via Monte Cucco, direzione di marcia consentita, p.te San Magno → via XVI Giugno;

di circolazione in via Monte Cucco, direzione di marcia consentita, p.te San Magno → via XVI Giugno; divieto di circolazione in via M.te Faeto, fatta eccezione per i veicoli dei residenti;

in via M.te Faeto, fatta eccezione per i veicoli dei residenti; divieto di transito nella via di collegamento tra Via M.te Cucco e Via Gruumelli;

nella via di collegamento tra Via M.te Cucco e Via Gruumelli; divieto di accesso in Via Don Pietro Arcangeli con direzione Via Grumelli, eccetto residenti/autorizzati e diretti al parcheggio tifosi ospiti;

in Via Don Pietro Arcangeli con direzione Via Grumelli, eccetto residenti/autorizzati e diretti al parcheggio tifosi ospiti; divieto di sosta , con rimozione forzata, in via Monte Cucco, lato sinistro rispetto alla direzione di marcia consentita, ovvero lato fiera;

, con rimozione forzata, in via Monte Cucco, lato sinistro rispetto alla direzione di marcia consentita, ovvero lato fiera; divieto di sosta, con rimozione forzata, in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio del ponte Nuovo e l’incrocio con via Monte Cucco, su entrambi i lati

