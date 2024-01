Lalla Francia: un viaggio tra musica e insegnamento alla Accademia09 e Amici 2023

Un percorso di successo nell’arte del canto è quello di Lalla Francia, vocal coach di Amici 2023 e di passate edizioni del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Lalla Francia, nome d’arte di Anna Paola Francia, si è affermata nel panorama musicale italiano non solo come una cantante di grande talento, ma anche come una docente di canto e vocal coach di spicco.

Nata a Termini nel 1955, la sua passione per la musica l’ha portata a studiare violino e pianoforte fin da giovane, seguendo la passione per musica e canto dei suoi familiari – dalla nonna che era corista all’Opera di Firenze, alla mamma e al padre che amavano cantare, alla sorella Eloisa – pure lei musicista, ha studiato pianoforte e lirica e insegna. Ha partecipato al suo primo Festival di Sanremo a soli 15 anni. La sua carriera artistica, arricchita da collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale come Fiorella Mannoia, Albano e Romina, Ricchi e poveri, Biagio Antonacci, Francesco De Gregori, Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Deep Purple, Queen, Grace Jones e Josè Feliciano, ha forgiato in lei una cantante matura, che oggi è capace di trasmettere la sua esperienza come artista musicale e il suo vasto sapere ai suoi allievi nella scuola di Amici di Maria De Filippi, oltre che a quelli della scuola di canto a Milano Accademia09.

Lalla Francia dal palco all’aula: una passione per l’insegnamento e il vocal coaching

Dopo una lunghissima carriera artistica fatta di grandi successi, nel 2009 Lalla Francia intraprende un nuovo capitolo della sua vita artistica accettando l’incarico di direttrice presso la prestigiosa scuola di canto Accademia09. Qui lavora anche come vocal coach e grazie a questo ruolo ha avuto l’opportunità di esplorare e sviluppare una nuova dimensione della sua professionalità, scoprendo in sé una pazienza quasi infinita e una grande capacità di sostenere i suoi studenti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche a livello umano.

La sua decisione di dedicarsi all’insegnamento e al vocal coaching è stata così forte da portarla a rinunciare a importanti opportunità come il Festival di Sanremo e tournée con artisti di fama, per concentrarsi sui saggi ed esami finali dei suoi studenti.

La stessa decisione di lavorare come vocal coach per formare altri artisti è quella che l’ha spinta ad accettare il ruolo di vocal coach ad Amici di Maria De Filippi a partire dall’edizione del 2019.

Un cambiamento nel mondo del vocal coaching

Il vocal coaching è un livello più alto dell’insegnare canto: include questo e tante altre abilità – dall’interpretazione alle capacità di stare davanti al pubblico e gestire le emozioni a tanto altro.

Negli anni, Lalla Francia ha osservato importanti cambiamenti nel mondo del vocal coaching. Critica verso coloro che improvvisano in questo campo senza possedere le competenze necessarie per svolgere questo ruolo, sottolinea l’importanza della base lirica e l’esercizio continuo in tecniche come intonazione, scale, arpeggi e respirazione per allenare la voce alle performance.

Di altrettanta importanza il lavoro a tu per tu tra vocal coach e allievo, creato su misura di quest’ultimo man mano che il coach lo conosce come persona, ne conosce il carattere e le doti musicali, le tecniche di canto e di interpretazione e la capacità di stare davanti e parlare al pubblico.

I consigli di Lalla Francia ai giovani artisti

Per i giovani che aspirano a una carriera nel canto, il consiglio di Lalla Francia è quello di essere sempre curiosi e di cercare di capire ogni aspetto della professione. Sottolinea l’importanza di formarsi bene e di essere proattivi nel perseguire i propri obiettivi, non aspettando passivamente che le opportunità arrivino da sole.

Lalla Francia afferma inoltre che, nonostante le sfide, è ancora possibile vivere di sola musica. Sottolinea come il web offra oggi opportunità inedite per gli artisti di esprimersi e farsi conoscere, diversamente dal passato dove molto dipendeva dal credito e dalla collaborazione con professionisti del settore.

Progetti futuri e dedizione al vocal coaching e all’insegnamento

Nonostante sia sempre aperta a nuove collaborazioni, attualmente Lalla Francia si dedica principalmente all’insegnamento, cercando di coinvolgere i suoi studenti nei suoi progetti. Questa dedizione all’educazione è testimoniata dal suo ruolo attivo sia nell’Accademia09 che come vocal coach nella celebre trasmissione Amici 2023, dove condivide la sua vasta esperienza con giovani talenti emergenti.

Imparare a cantare con la vocal coach Lalla Francia: tutti i vantaggi dell’esperienza unica degli allievi di Amici e di Accademia09

Lalla Francia rappresenta un esempio luminoso di come la passione per la musica possa trasformarsi in un impegno educativo di grande valore. La sua carriera artistica e la sua dedizione all’insegnamento la rendono una figura di spicco nel mondo della musica e dell’educazione vocale in Italia. Attraverso il suo lavoro all’Accademia09 e a Amici 2023, continua a ispirare e formare la prossima generazione di artisti.

Nel programma “Amici di Maria De Filippi“, il ruolo di Lalla Francia come vocal coach – guida e nel mentoring degli studenti di canto nel programma – è cruciale per modellare le competenze e le carriere di giovani cantanti aspiranti, aiutandoli a perfezionare il loro mestiere e preparandoli alle sfide del mondo della musica.

Lalla Francia, in qualità di vocal coach degli studenti di canto nel programma “Amici di Maria De Filippi” svolge un lavoro a 360 gradi che comprende:

Sviluppo delle competenze tecniche: Lalla aiuta gli studenti a migliorare la loro tecnica di canto. Ciò include insegnare loro come controllare il respiro, come colpire le note con precisione e come utilizzare efficacemente le corde vocali senza forzarle. Cura e salute della voce: Educa gli studenti su come prendersi cura della propria voce. Questo è vitale per i cantanti per mantenere la salute vocale ed evitare danni alle loro voci, che possono essere causati da tecniche di canto improprie. Competenze di performance: Oltre al canto, Lalla guida gli studenti su come esibirsi. Questo comporta insegnare la presenza scenica, come connettersi con il pubblico e come trasmettere emozioni attraverso il canto. Interpretazione delle canzoni: Assistente gli studenti nella comprensione e interpretazione delle canzoni. Ciò significa aiutarli a comprendere l’emozione e la storia dietro una canzone e come trasmetterla nella loro esibizione. Sviluppo dello stile personale: Lalla aiuta ogni studente a trovare e sviluppare il proprio stile di canto unico. Questo è importante per loro per distinguersi ed essere autentici nelle loro performance musicali. Feedback e motivazione: Fornisce feedback costruttivi, evidenziando aree di miglioramento, pur incoraggiando e motivando gli studenti. Questo aiuta a costruire la loro fiducia e resilienza. Orientamento di carriera: Per quegli studenti che aspirano a una carriera professionale nel canto, Lalla offre consigli e intuizioni basati sulla sua vasta esperienza nell’industria musicale.

La vocal coach Lalla Francia, una guida per aspiranti cantanti ad Amici, Accademia09 e oltre

Lalla Francia è più di una vocal coach; è una fonte di ispirazione, un esempio di come la passione per la musica possa evolversi in un impegno educativo di grande valore. Attraverso il suo lavoro ad Amici 2023 e all’Accademia09, continua a plasmare e ispirare la prossima generazione di cantanti, portando con sé un bagaglio di esperienza e conoscenza inestimabile. La sua carriera e la sua dedizione all’insegnamento la rendono un pilastro nel mondo della musica e dell’educazione vocale, una vera maestra nell’arte del canto.