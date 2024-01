Diagnosi dei disturbi del sonno di origine ostruttiva: come viene effettuata

Sonnolenza, risvegli frequenti e scarsa concentrazione sono solo alcuni dei sintomi che possono indicare la presenza di disturbi del sonno e, in particolare, di apnea notturna. Oltre a ridurre le prestazioni durante tutto l’arco della giornata, se protratto nel tempo, questo disturbo può causare problemi di salute più o meno gravi, dalla depressione agli ictus, passando per aumenti di peso e diabete.

Per ottenere una diagnosi certa e iniziare, il prima possibile, un trattamento mirato a risolvere o tenere sotto controllo il problema, è necessario rivolgersi a specialisti del settore e sottoporsi a esami specifici, come la polisonnografia e la poligrafia respiratoria.

Che cos’è la polisonnografia completa

L’esame polisonnografico è il principale test diagnostico utilizzato per il rilevamento e la diagnosi dei disturbi del sonno.

Effettuato mentre il paziente dorme, è un esame non invasivo e di semplice esecuzione che consente di rilevare una vasta gamma di parametri, dalle fasi di apnea notturna ai movimenti degli arti, passando per le variazioni del battito cardiaco, della respirazione e dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Per sottoporsi a questo tipo di esame, il paziente non deve fare altro che indossare gli elementi che consentono al dispositivo di rilevare i vari parametri e mettersi a dormire. A tutto il resto pensa il macchinario. Al termine del rilevamento, lo specialista analizza tutti i dati e, tenendo conto dell’anamnesi e dei risultati di altri eventuali esami effettuati, effettua una diagnosi e stabilisce la terapia più idonea.

Esame a domicilio con consulto specialistico

La semplicità di esecuzione di questo test permette, a chi lo desidera, di effettuarlo comodamente a casa propria.

Aziende specializzate si occupano dell’invio, al domicilio del paziente, del dispositivo di analisi che, in questo caso, consiste in genere in un piccolo apparecchio da polso, pratico e semplice da indossare.

Il paziente può scegliere in totale autonomia la notte durante la quale effettuare il test. Per cominciare, dopo aver installato un’app sul proprio smartphone e indossato il dispositivo, non deve fare altro che attivarlo e addormentarsi.

Anche in questo casso i dati verranno analizzati da uno specialista, il quale provvederà a prescrivere la terapia più idonea.

Altri esami utili per individuare le cause dei disturbi del sonno

Sebbene la polisonnografia sia l’esame più comune e diffuso, non è l’unico che può essere utilizzato per ottenere una diagnosi definitiva. A fianco di questo si colloca la poligrafia respiratoria notturna, nota anche con il nome di monitoraggio cardio-respiratorio, la quale rileva principalmente i movimenti del torace e dell’addome durante la respirazione, il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza del battito cardiaco.

Utilizzati anche l’elettromiografia degli arti, la quale consente di analizzare l’attività muscolare degli arti durante il sonno, e l’elettroencefalogramma, utile per rilevare l’attività dell’encefalo.

Cosa succede una volta ottenuta la diagnosi

Dopo la diagnosi, il medico specialista indica la terapia più adatta per affrontare al meglio il problema. Questa varia in base alle cause scatenanti, alla tipologia di apnea notturna e alla sua gravità.

Tra le terapie più utilizzate rientrano quella posizionale, l’uso di dispositivi come il cPAP e il biPAP, gli apparecchi orali e gli interventi chirurgici. Anche la perdita di peso, l’esercizio fisico, l’eliminazione di fumo, alcool e caffè possono aiutare a risolvere il problema.