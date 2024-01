In Italia tutti pazzi per i sex toys: i segreti di un boom

Nel 2021, in piena pandemia, l’autorevole quotidiano La Stampa, titolava: “Boom nella vendita di sex toy in Italia (+148%) nell’anno dell’emergenza Covid”. Il quotidiano di Torino analizzava le preferenze degli italiani durante il covid e riscontrava una crescita record nella vendita dei sex toys. La Stampa sottolineava che “la leadership mondiale nel mercato è cinese: il 70% dei prodotti è made in China”. E inoltre poneva l’accento sul “record dell’e-commerce. +60% di introiti rispetto alle previsioni”. Ma non si trattava di un fenomeno passeggero e legato alla semplice pandemia.

Il trend della vendita dei sex toys in Italia è infatti in continua e costante crescita anche nel post pandemia. Sinonimo che gusti e tendenze degli italiani e delle italiane sono cambiati parecchio. O meglio che sono venuti meno diversi tabù rispetto ai toys per adulti.

Il business dei seyx toys è in crescita, tutti sono pazzi per i sex toys come ad esempio il fleshlight, tant’è che il giro di affari supera ampiamente il mezzo miliardo di euro solo in Italia. Il sexual wellbeing registra un boom connesso all’aumento di interesse verso la ricerca del benessere sessuale. Inoltre il ricorso al sex toys sarebbe connesso anche al benessere psicofisico. Questo mercato ha registrato un boom grazie anche al mondo del web che ha portato questi prodotti oltre i negozi di periferia delle città mettendoli a disposizione in rete, ordinabili online e consegnabili direttamente a domicilio.

I sex toys sono in vendita da anni ma erano prima rivolti ad una nicchia di persone che erano propensi a superare i momenti di imbarazzo ed entrare in un sexy shop fisico. Adesso sui portali specializzati, senza alcuna limitazione, la vendita dei sex toys online garantisce l’anonimato. Si entra nel negozio virtuale, si sceglie il fleshlight o qualsiasi altro sex toys, si paga in modo sicuro e tutto arriva a destinazione. Pochi clic e l’acquisto viene effettuato senza dover rendere conto ad occhi indiscreti! Il web poi funziona da cassa di risonanza permettendo di comunicare ad una platea vasta.

Sul piano fisico chi usa i sex toys incrementa la stimolazione sessuale e migliora la circolazione del sangue nei genitali, conseguendo orgasmi più duraturi ed intensi. Secondo alcuni studi chi usa i sex toys riscontra miglioramenti nella salute sessuale, con una maggiore lubrificazione vaginale e la forza dei muscoli pelvici. Sul piano psicologico i sex toys concorrono a ridurre ansia e stress, a migliorare l’autostima sessuale e promuovere la relazione di coppia.

I sex toys vanno acquistati sempre in negozi, fisici o online, affidabili, per avere la certezza di acquistare prodotti sicuri. Prima di usare un fleshlight o qualsiasi altro sex toy, è consigliato leggere con attenzione le istruzioni e seguire alla lettera le precauzioni per evitare possibili rischi. I sex toys vanno mantenuti igienizzati e puliti.