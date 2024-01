Conosciamo Maurizio, il Re dei Materassi. Arredoflex: Il Pioniere della Qualità nel Mondo dei Materassi Online

Oggi sta diventando normale anche acquistare un’auto online, il web per gli acquisti lo usiamo ogni giorno e non ci stupisce più nemmeno comprare un materasso online poiché nei vari siti internet troviamo ogni sorta di spiegazione. È proprio così? Davvero non ci serve vedere, toccare e usare il prodotto prima di acquistarlo?

Chi meglio di Maurizio il Re dei materassi può aiutarci a capire come siamo arrivati a questo punto. Lui che partendo da un modesto laboratorio a Luino ha saputo guadagnarsi l’approvazione del mercato del Canton Ticino e di Varese fin da subito.

La Arredoflex nasce nel 2016 ed ha seguito tutte le fasi di espansione e crisi del mercato arrivando a primeggiare in un settore che è considerato fra i più difficili in assoluto a causa del livello di competizione. I materassi li vendono un po’ tutti, dietro l’angolo, in Tv e nel web, nonostante si cambi il materasso con gli stessi tempi con cui si cambia un’automobile, il mercato è ancora in espansione grazie alla maggiore consapevolezza che dormire bene fa bene alla salute.

Maurizio ha voluto cavalcare un’intuizione in un settore, quello del riposo, che ha ormai mutato pelle da anni, ammiccando sempre di più alla necessità di offrire prodotti tecnologicamente avanzati e personalizzati. Il web non ha fatto altro che aver, da una parte accorciato i tempi e le distanze e dall’altra aumentato la percezione delle differenze tra un prodotto e l’altro, entrando nel merito dei materiali e dei vari trattamenti.

Con un’esposizione di 400 metri quadri su due piani, Arredoflex offre ai clienti un’ampia gamma di materassi progettati per migliorare il benessere. La presenza fisica si integra sinergicamente con la piattaforma online, creando un ambiente completo per la clientela. L’azienda ha saputo capitalizzare sul boom dell’e-commerce, dimostrando una visione strategica che ha portato a un notevole aumento del fatturato.

In un panorama in cui l’innovazione e la qualità sono cruciali, Arredoflex si distingue come un leader nel settore dei materassi online grazie alla combinazione tra tradizione e progresso. Ciascuno di noi, spiega Maurizio D’Antonio, ha un corpo unico e con una necessità di postura diversa dagli altri; il materasso perfetto per la moglie può essere complicato da dormirci per il marito, oggi è possibile tener conto anche di queste differenze. La conoscenza fa la differenza sia in negozio che nell’online visto che solo chi ne ha molta può dare i giusti consigli.

Il segreto di Maurizio è stato di non trasformarsi unicamente in un fenomeno digitale ma di rimanere con solide basi a Inveruno per poter dimostrare ciò che si afferma nel web. La clientela apprezza questa modalità mista perché ha una doppia possibilità, ed è ciò che pian piano sta succedendo in altri settori, il negozio fisico aiuta nella scelta.

Nonostante la presenza globale online, Arredoflex mantiene forti legami con la comunità locale ad Inveruno e dintorni. La filosofia dell’imprenditore è radicata nella valorizzazione delle radici e nel sostegno alle iniziative locali. Questo approccio ha contribuito non solo alla crescita economica della zona ma anche a consolidare la reputazione di Arredoflex come azienda che si preoccupa del benessere della comunità.