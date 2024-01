Pizzo. Incidente in autostrada: coinvolto il Governatore Roberto Occhiuto

Il Governatore calabrese Roberto Occhiuto ha riportato alcune lievi contusioni nell’incidente stradale avvenuto mentre stava viaggiando da Reggio Calabria a Cosenza per il congresso provinciale di Forza Italia. L’auto su cui si trovava ha avuto un sinistro sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) e Lamezia Terme (Catanzaro). Il Presidente della Regione Calabria è stato portato nell’ospedale di Catanzaro per controlli. Con lui, oltre all’autista, c’erano anche il figlio e una sua collaboratrice.

L’auto di Occhiuto avrebbe perso aderenza finendo contro un muretto che delimita la sede stradale. Sul posto sono intervenuti l’eliambulanza e un’ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vibo Valentia, mentre altre sono state allertate da Lamezia Terme, così come è stato contestualmente allertato il direttore della Centrale unica regionale del 118 dottor Riccardo Borselli. Occhiuto ha subito una botta ad una spalla, mentre la collaboratrice avrebbe riportato un lieve trauma cranico.

“Un abbraccio al Presidente della Calabria Roberto Occhiuto e al suo staff rimasti coinvolti in un incidente stradale tra Pizzo e Lamezia. Auguriamo loro un pronto recupero. Tra poco a Cosenza gli tributeremo un lungo applauso in occasione del congresso provinciale di Forza Italia”. Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani.

“Ho appena sentito il presidente Occhiuto per telefono e sta bene così come tutto il suo staff. Sono in ospedale per dei controlli ma la situazione non è grave”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando a Zumpano dove si celebra il congresso provinciale cosentino di Forza Italia in merito alle condizioni del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto rimasto coinvolto in un incidente stradale.