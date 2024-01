Trento. Quattro persone coinvolte nell’investimento in via Einaudi

Incidente a Trento venerdì mattina. Quattro le persone coinvolte nell’investimento in via Einaudi, a Trento. Si tratta di due donne con i rispettivi figli. Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. La prima madre di 28 anni è stata dimessa dall’ospedale di Trento con una prognosi di sette giorni. La seconda madre di 31 anni, invece, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. È in dimissione il bambino di 4 mesi coinvolto. L’altro bambino, di 8 anni, al momento si trova in osservazione.

A quanto si apprende l’auto, condotta da una donna, dopo avere fatto una svolta avrebbe perso il controllo piombando sul marciapiede, prima di andarsi a schiantare contro una recinzione. Immediato l’allarme. Sul posto cinque ambulanze e la polizia locale che ha chiuso al traffico la strada per compiere gli accertamenti.