Pulizia caldaie – cos’è e quando farla

A volte i tecnici si recano a causa delle persone per quanto riguarda la gestione del loro dispositivo di riscaldamento, però non solo quando c’è una riparazione da fare perché magari in alcuni casi c’è semplicemente un’operazione di manutenzione ordinaria, che serve per esempio per quanto riguarda la pulizia caldaie.

Quando si parla di pulizia ci si riferisce a quando si interviene dentro la camera di combustione della caldaia, estendendosi anche alle sue componenti principali. Quindi sarà necessario sicuramente da un lato è eliminare i fumi di combustione della caldaia, ma dall’altro canto uno dei motivi per i quali bisogna fare questa pulizia è controllare che gli elementi più importanti del dispositivo siano integri perché comunque la pulizia diventa una scusa.

In questi casi si potrebbe scegliere di aspettare quel momento in cui c’è da fare la revisione della caldaia, in quanto è obbligatoria per legge e prevede la manutenzione ordinaria più il controllo che serviranno per ottenere il bollino blu.

Però non è detto che dobbiamo aspettare di avere gli obblighi di legge perché rischiamo la multa, perché in realtà potremmo decidere anche di essere più regolari e chiamare il tecnico in maniera più programmata, facendo diventare questa manutenzione un appuntamento fisso con l’ottica da tenere sempre sott’occhio l’impianto di riscaldamento, che in questo modo sarà gestito al meglio.

Quando si parla di impianti di riscaldamento non ci si riferisce solo alla caldaia, ma anche ad altri elementi come per esempio tutti quegli strumenti che servono a diffondere il calore come il pavimento radiante o i radiatori.

Bisogna anche considerare che avere a disposizione tecnici che verranno a fare la pulizia, e che provengono da un centro assistenza a marchio, è semplicemente una tutela in più perché sono molto competenti da questo punto di vista.

Valutare se è necessario sostituire pezzi della caldaia

Dicevamo che quando si fa una manutenzione ordinaria della caldaia che prevede la pulizia si andranno a pulire elementi importanti come per esempio scambiatore di calore e bruciatore, ma avere a che fare con un centro di assistenza, soprattutto a marchio, significa avere l’accesso più veloce ai pezzi di ricambio, fondamentale per tenere da caldaia nelle condizioni di funzionamento che aveva in partenza.

Diciamo che questi elementi prima o poi dovranno essere sostituiti perché è fisiologico fare almeno una o due volte durante il ciclo vitale della caldaia, la quale anche se di alta qualità non può mantenere gli stessi pezzi per troppi anni, in quanto quelli che abbiamo nominato di sicuro sono sempre molto sollecitati quando la caldaia si utilizza tantissimo e cioè soprattutto d’inverno.

Per questo motivo sarà molto importante chiedere sempre ai tecnici di fare delle manutenzioni, in modo da intercettare in maniera perfetta nel momento in cui c’è bisogno di fare queste sostituzioni, perché altrimenti si rischia di consumare inutilmente, perché è una cosa che succede quando la caldaia non è equilibrata nel suo funzionamento.

Non si possono sottovalutare queste cose soprattutto in questi anni in cui i costi dei combustibili e dell’energia sono saliti in maniera esponenziale.