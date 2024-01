Non i soliti saldi ma Saldi di gioia domenica 14 gennaio a Castellaneta

Castellaneta. L’Epifania tutte le feste si porta via, ma non a Castellaneta, non quest’anno.

Domenica 14 gennaio, infatti, nonostante la stagione dei saldi sia iniziata già da qualche giorno, l’Amministrazione Comunale di Castellaneta, con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta e le associazioni dei commercianti, ha programmato la giornata di festa “Saldi di gioia”.

La storica via Roma e le altre vie del centro sono lo scenario dove musica dal vivo e le esibizioni di artisti di strada, fanno da cornice alle attività commerciali che, per l’occasione, sono aperte tutto il giorno, l’ennesima e giusta fortemente voluta dall’Amministrazione Di Pippa, di concerto con il DUC, per favorire il commercio di vicinato, il commercio locale, ma anche qualche ora di svago per grandi e piccini.

Appuntamento è dalle ore 18:00 di domenica 14 gennaio con tutta la cittadinanza partecipe attivamente all’evento a sostenere anche le attività locali, invito rivolto anche agli abitanti delle vicine località.

Per l’occasione le vie del centro sono animate da artisti di strada e dalle street band Napolatino, Sound Beat Band e Bedixie Jazz Band.

Ospite della serata il violinista Francesco Greco che si esibisce nella parte centrale di Via Roma.

Inoltre sulla piazza davanti al Municipio è allestito un teatrino di burattini per la gioia di grandi e piccini.